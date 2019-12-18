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"التنظيم والإدارة" يستعد لتحديث الملف الوظيفي لمحافظة الإسماعلية إلكترونيًا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:43 م
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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
الفجر الاقتصادي
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قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،  إنه يستعد للبدء في تنفيذ المشروع القومي بمحافظة الإسماعلية لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا والذي ينفذه الجهاز، ضمن الدور المنوط بالجهاز في تقديم الدعم الفني لكافة أجهزة الدولة.

وقام الجهاز بإرسال وفد من الجهاز إلى المحافظة للمشاركة في الاجتماع الذي عقده الديوان العام بحضور مدير عام التدريب ومسئول الموارد البشرية بالديوان، ومدير مديرية التنظيم والإدارة، ومسئولي الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بمديريات الخدمات بالمحافظة.

وعرض وفد الجهاز أهمية مشروع تحديث الملف الوظيفي خلال الإجتماع، والذي يهدف للوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع.

كما يهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية.

كما عرض الوفد آلية العمل، والتي تتعلق بإدخال بيانات العاملين بالمديريات مع إرفاق المستندات المطلوبة للتحديث، إلى جانب تدقيقها من جانب الجهاز، وذلك تمهيدا لنزول فرق العمل ميدانيا.
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قاعدة بيانات الدولة التنظيم والإدارة احصاء الموظفين بالدولة

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