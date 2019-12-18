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القوات الأمريكية تعزز تواجدها شمال شرقي سوريا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:47 م
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القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
وكالات
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عززت القوات الأمريكية تواجدها، حاليًا في شمال شرقي سوريا، بالقرب من الحدود مع تركيا والعراق، وفي مناطق حقول النفط.

 

ومع بدء العملية التركية "نبع السلام" سحبت القوات الأمريكية، قواتها العسكرية من 16 قاعدة وحواجز طرق في سوريا، لكنها عادت إلى ست قواعد.

 

وانتشر الجيش الأمريكي، في خمس قواعد وحواجز طرق في محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الأمريكيون بإنشاء حاجزين آخرين في القحطانية في الحسكة وفي منطقة سكنية في القامشلي.

 

وقالت وكالة الأناضول، إن الولايات المتحدة تخطط لتعزيز الأمن في حقول النفط في الحسكة وتعزيز وجودها بالقرب من الحدود السورية التركية.

 

وفقًا لها، ينتشر الجيش الأمريكي حاليًا في 11 قاعدة وحواجز طرق في سوريا. خمس منها في الحسكة، وأربع في دير الزور واثنتان في الرقة. وفي محافظة دير الزور، يبني الجيش الأمريكي نقطتي تفتيش.

 

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الكلمات المفتاحية

شمال شرقي سوريا سوريا امريكا القوات الأمريكية

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