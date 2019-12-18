سقف إعدادية الشابي بالحمامات آيل للسقوط.. وصيانته سنة 2020

أكد مدير مساعد البنايات والتجهيز بمندوبية التربية بولاية نابل شعبان مقديش، أن أشغال تعصير وصيانة المدرسة الإعدادية الشابي بالحمامات، تمّت برمجتها في 2020، والمشروع مموّل بالشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار، لافتا إلى تعيين مصمم في الغرض لإعداد الدراسات.





كما أفاد مقديش في البرنامج الإذاعي 'صباح الناس'، اليوم الإربعاء 18 ديسمبر 2019، بأ ن سلط الإشراف ستزيل السقف الآيل للسقوط خلال هذه العطلة، مؤكدا أنه لا يشكل خطرا على حياة التلاميذ ومرتادي المدرسة الإعدادية.





وتجدر الإشارة، إلى أن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا صورا صادمة للمدرسة الإعدادية الشابي بالحمامات، حيث أظهرت الصور أن السقف الأمامي آيل للسقوط وأصبح يشكل خطرا كبيرا على التلاميذ والإطار التربوي وكل من يرتاد هذه الإعدادية.