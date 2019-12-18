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كنزة بو هلال تكشف تفاصيل دورها في "الميراث" كأضخم مسلسل عربي طويل (صور)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:43 م
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كنزة بو هلال
كنزة بو هلال
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كشفت الفنانة المغربية كنزة بو هلال، عن بدء تصويرها مسلسلها الجديد "الميراث" في دبي كأضخم مسلسل عربي طويل يتم تحضيره حاليًا.

 

وقالت كنزة بو هلال، في تصريحات اليوم إنها تجسد شخصية فتاة تدعى "سحر"، وهي فتاة بسيطة لأم تعمل خادمة وأب يعمل سائق لدى العائلة الرئيسية في المسلسل منذ 30 عاما، وتنقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب لهذه الأسرة.

 

وأضافت كنزة بو هلال بأن المسلسل من إنتاج twofour54، وMBC Studios وإيمج نيشن أبوظبي، ويعد العمل هو أول مسلسل طويل باللغة العربية في العالم، ومن المقرر تصوير مشاهد العمل على مدار أكثر من 250 يوماً في العام الواحد.

 

ويعد مسلسل "الميراث" هو خامس إنتاجات شراكة twofour54 مع MBC بعد مسلسلات: "«حارة الشيخ» و«حب بلا حدود»، والموسم الأول من «بنات الملاكمة»، بالإضافة إلى الموسمين الأول والثاني من مسلسل «العاصوف».

 

يذكر أن كنزة بو هلال خاضت التمثيل في الدراما السعودية بمسلسل "من أجلها" والذي عرض عام 2017، وهو من بطولة محمد الحجي، سعيد قريش، شيماء سبت، ﺗﺄﻟﻴﻒ عادل الجابري وسماء تاسي، ومن ﺇﺧﺮاﺝ رائد التميمي.

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