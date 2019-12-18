أكشاي كومار متحدثًا عن زوجته: "عمليات تفكيرنا مختلفة"



في اليوم الثاني من جدول أعمال AajTak 2019، تحدث النجم أكشاي كومار العصامي عن زوجته توينكل خانا أيضًا.



أكشاي كومار هو واحد من أنشط الممثلين في بوليوود، إنه يستمر في تصوير والترويج لأفلامه القادمة، أكشاي في كامل لياقته وعمره 52 عامًا، وهو يعيش حياة منضبطة، إنه نجم عصامي حقيقي من بوليوود، لكن ليس للخطأ، في الحياة الواقعيّة، هو أب مُحب للغاية، مُتفانٍ، وزوج مُخلص.



في اليوم الثاني من أجندة AajTak 2019 خلال جلسة " "Sabse Bada Khiladi، تحدث أكشاي عن مواضيع مختلفة مثل فيلمه القادم والأفلام القديمة، والرقابة، ومقابلة نارندرا مودي، التي أطلق عليها اسم رجل السيدات والعديد من المواضيع الأخرى.



ولكن عندما سئل أكشاي عن زوجته توينكل خانا، وعما إذا كان يحب قراءة كتبها أم لا، أجاب أكشاي بسرعة: "أنا لا أعرف كيف أكتب مثل توينكل، هتكتب جيدًا وأنا لا أقرأ، عمليات تفكيرنا مختلفة، لكن هناك توازن جيد".



التقى الثنائي لأول مرة خلال التصوير لمجلة معروفة جيدًا، وطور أكشاي إعجابًا فوريًّا بـ توينكل، ومع ذلك فقد وقع كل منهما في حب الآخر أثناء تصوير فيلم أكشاي International Khiladi عام 1999والباقي أصبح تاريخًا.



بصرف النظر عن كونها ابنة نجمة وزوجة نجم، فإن توينكل هي ممثلة جميلة للغاية ومؤلفة مذهلة من العديد من الكتب، مثل السيدة Funnybones، The Legend of Lakshmi Prasad.



وفي الوقت نفسه، على صعيد العمل، أكشاي كومار منشغل بترويج فيلمه القادم Good Newwz، إلى جانب أكشاي، الفيلم أيضًا من بطولة كارينا كابور خان، كيارا أدفاني وديلجيت دوسانجه، وهو من إخراج المخرج الجديد راج ميهتا، ومنتج الفيلم هو كاران جوهر.



من المقرر عرض الفيلم في 27 ديسمبر 2019،

