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"بارنييه": الصفقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تعتمد على التوافق التنظيمي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:41 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قال كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم اتفاقية تجارة حرة شاملة لبريطانيا بعد البريكست سيعتمد على مدى استعداد بريطانيا للحفاظ على معايير الاتحاد الأوروبي ولوائحه، وفقا لرويترز.

وأضاف ميشيل بارنييه، للبرلمان الأوروبي: "ستغادر بريطانيا الاتحاد، ونحن نحترم هذا الاختيار. من الواضح أنها لا تغادر أوروبا. هل تريد أن تنأى بنفسها وإلى أي مدى عن النموذج التنظيمي لدينا؟ ".

وتابع قائلا "هذا هو السؤال المطروح، والإجابة التي ستقدمها المملكة المتحدة هي التي ستحدد مستوى طموحنا".

وقال وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، الثلاثاء، إن الحكومة ملتزمة بتأمين صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2020.

من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء بوريس جونسون في التشريع لمنع أي تمديد لفترة انتقالية بعد نهاية العام المقبل.

وقال جوف لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "سنحرص على تنفيذ هذه الصفقة في الوقت المناسب.. سنحصل على اتفاق، والإعلان السياسي يُلزم الطرفين بذلك".

وفي وقت سابق، قال جوف، يوم الأحد، إن الأولوية القصوى لحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هي مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد إعادة انتخاب حزب المحافظين الحاكم بأغلبية كبيرة.

وأضاف جوف على قناة سكاي التلفزيونية، أن البرلمان سيكون أمامه فرصة للتصويت على مشروع قانون الانسحاب الأوروبي في وقت قصير نسبيا، مشسيرا الي إن الأولوية العليا للحكومة المحلية هي دعم خدمة الصحة العامة.

وعلي صعيد اخر، وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتقليل الهجرة إذا فاز بالسلطة في الانتخابات، لكنه قال إنه ليس معاديًا للسماح للأجانب بالعمل والعيش في بريطانيا بشكل عام.

وقال جونسون لقناة سكاي نيوز: "ستنخفض الأرقام لأننا سنتمكن من التحكم في النظام بهذه الطريقة.. وما لا أعتقد أنه على صواب هو أن يكون لديك نهج غير منضبط وغير محدود لذلك".

وعد جونسون باتباع نهج قائم على نقاط محددة للسيطرة على الهجرة. وقال إن تركيزه سوف يقلل من الهجرة غير الماهرة، لكن سيكون هناك مجال للعمال ذوي المهارات العالية وغيرهم من العمال القادمين إلى بريطانيا.

وأضاف: "أنا لست معاديًا للهجرة... أنا مؤمن بالسماح للناس بالقدوم إلى هذا البلد، وأعتقد أن لديهم مواهب ويريدون فعل الكثير من الأشياء، وجعل حياتهم في المملكة المتحدة، ويمكنهم المساهمة في رفع بلادنا بشكل رائع ".
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صفقة الاتحاد الأوروبي الصفقة بين الاتحاد الأوروبي و بريطانيا البريكست 2020

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