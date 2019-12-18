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تفاصيل طرح "البترول" مزايدة جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت الخام

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:29 م
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حقل ظهر
حقل ظهر
محمد صلاح الحج
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المزايدة الجديدة تتضمن 10 بلوكات.. وتستهدف دخول شركات عالمية جديدة للبحث والإستكشاف فى مصر

تعتزم الهيئة المصرية العامة للبترول، طرح مزايدة للبحث عن البترول بنهاية العام الجارى؛ لزيادة عمليات التنقيب فى مناطق الامتياز المختلفة، ورفع معدلات الإنتاج فى إطار تنفيذ خطة مصر تحويلها لمركز إقليمى لتداول الطاقة.

 
وقال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول في تصريحاته لـ "الفجر"، إن الهيئة انتهت من إعداد  المناطق التى ستطرحها للبحث والتنقيب عن الزيت فى الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية بعد الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية.

 
وأضاف المصدر، أن عدد المناطق المستهدف طرحها يتراوح بين 10 إلى 12 بلوك، وأغلبها للبحث عن الزيت الخام.

وأكد أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يشرف على وضع خطة لتشجيع الشركاء على زيادة الاستثمارات فى البحث والتنقيب عن الزيت الخام؛ لزيادة معدلات الإنتاج محلياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد فى توفير احتياجات السوق المحلى، ما يقلل فاتورة توفير المواد البترولية. 


وقال إن الهيئة العامة للبترول، انتهت من إضافة بنود تحفيزية لاتفاقيات البحث والتنقيب الجديدة لتشجيع المستثمرين، كما حدث فى اتفاقيات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى؛ لمواكبة تطورات الأوضاع فى قطاع البترول عالمياً.


وأوضح أن البنود تتضمن تعديل فترة استرداد التكاليف وحصة الشريك الأجنبى فى إنتاج الزيت الخام من مناطق الامتياز المختلفة فى أنحاء الجمهورية.


ولفت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات لحوالى 700 ألف برميل يومياً خلال العام المالى المقبل، للمساهمة فى تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات الوقود.


فى سياق متصل كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية ، أنه يجرى حاليا الإعداد للبدء في حفر بئرين جديدين بحقلي غاز آتول والقطامية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بدلتا النيل بالبحر المتوسط، بإجمالي استثمارات 280 مليون دولار تمهيداً لوضعهما على خريطة الإنتاج العام المقبل، الأمر الذي سيسهم في تحقيق زيادة جديدة في إنتاج حقل آتول تقدر بنحو 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وكذلك بدء الإنتاج لأول مرة من حقل القطامية بمعدل 60 مليون قدم مكعب غاز يوميا.


وقالت الوزارة خلال تقرير لها ، أنه تم مؤخرًا الانتهاء من مد خط بحري بطول 18 كم وقطر 26 بوصة، وآخر بري بطول 25 كم وقطر 26 بوصة وتصنيع وتركيب منصة الإنتاج البحرية، ضمن أعمال التنمية الخاصة بحقل بلطيم جنوب غرب قبل الموعد المحدد بـ 3 أشهر.

 
وأضافت أنه جاري العمل حالياً على إكمال البئر الأول، والذي من المتوقع دخوله على الإنتاج خلال الأيام المقبلة، ومن المخطط حفر وإكمال 5 آبار آخرى خلال العام المالي "2019/2020"، ليصل إجمالى الإنتاج من الحقل إلى نحو 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً و5000 برميل من المتكثفات.


ونوهت بأنه يجري العمل في الوقت الحالي على تنفيذ الأعمال النهائية لربط البئر الـ13 بحقل ظهر على الإنتاج خلال شهر أكتوبر المقبل.

 
كما تتوقع الوزارة ربط البئر الـ14 على الإنتاج قبل نهاية العام الحالي، ليتخطى إجمالي إنتاج الحقل أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا.

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