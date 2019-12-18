'الصحفيين العرب' يحيي اليوم العالمي للغة العربية

قال الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، إن الجمعية العام للأمم المتحدة أصدرت قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي تم بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية إلى جانب الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية، واعترف هذا اليوم يومًا عالميًا للغة العربية.





وأضاف في بيان له، إن الاحتفال بهذا اليوم، يهدف إلى إبراز دور ومكانة اللغة العربية التي تُعد الرابطة الأقوى في ترقية التواصل، ودعمه بين أبناء الأمة العربية، والمعبرة عن وجدانهم وعنوان هويتهم وشخصيتهم، ومخزون تراثهم الفكري والعلمي والإبداعي، كما تمثل الحضارة العربية الأصيلة.





وتابع: "اعتمد مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي عقد في أكتوبر 2018، على استراتيجية من عدة محاور أهمها اللغة العربية والتعليم، اللغة العربية والإعلام، اللغة العربية والتواصل".





وأكد الاتحاد أن منظمة اليونسكو ستحتفل في باريس باليوم العالمي للغة العربية، بإقامة ثلاث موائد مستديرة مخصصة لبحث موضوع "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"، ويشارك فيها خبراء ولغويون وأكاديميون وفنانون ومثقفون.



