Advertisements
Advertisements
Advertisements

'الصحفيين العرب' يحيي اليوم العالمي للغة العربية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:32 م
Advertisements
اتحاد الصحفيين العرب
اتحاد الصحفيين العرب
ميسون أبو الحسن
Advertisements
قال الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، إن الجمعية العام للأمم المتحدة  أصدرت قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي تم بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية إلى جانب الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية، واعترف هذا اليوم يومًا عالميًا للغة العربية.

وأضاف في بيان له، إن الاحتفال بهذا اليوم، يهدف إلى إبراز دور ومكانة اللغة العربية التي تُعد الرابطة الأقوى في ترقية التواصل، ودعمه بين أبناء الأمة العربية، والمعبرة عن وجدانهم وعنوان هويتهم وشخصيتهم، ومخزون تراثهم الفكري والعلمي والإبداعي، كما تمثل الحضارة العربية الأصيلة.

وتابع: "اعتمد مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي عقد في أكتوبر 2018، على استراتيجية من عدة محاور أهمها اللغة العربية والتعليم، اللغة العربية والإعلام، اللغة العربية والتواصل".

وأكد الاتحاد أن منظمة اليونسكو ستحتفل في باريس باليوم العالمي للغة العربية، بإقامة ثلاث موائد مستديرة مخصصة لبحث موضوع "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"، ويشارك فيها خبراء ولغويون وأكاديميون وفنانون ومثقفون.

وأعلن الاتحاد عن نيته المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، داعيًا كافة المنظمات الصحفية الأعضاء إلى المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والذي يعتبر حدثًا إعلاميًا هامًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مؤيد اللامي اليوم العالمى للغة العربية الفجر اتحاد الصحفيين العرب

أخبار تهمك

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح

منذ ساعة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 17 ساعة

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ يوم

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ يوم

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة قوية للنادي الأهلي والسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

منذ حوالي 9 ساعات

نجم العين الإماراتي معروض على الأهلي في يناير المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل عرض الأهلي لخطف مهاجم سوبر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وكيل "تعليم دمياط" ينظم احتفالية للغة العربية (صور)

جامعة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية (صور)

اليوم العالمي للغة العربية.. الأمم المتحدة تحتفل بهذه المناسبة بالتعاون مع السعودية

كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للغة العربية

تعرف على سبب الاحتفال بـ "اليوم العالمي للغة العربية" وحقائق تكشف لأول مرة

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
11:54 ص

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير

عاجل.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح

01:19 م

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

05:32 ص

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

09:50 ص

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

09:26 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status