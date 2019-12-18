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27 ديسمبر.. سعاد ماسي تغني في مصر مع الأوركسترا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:32 م
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سعاد ماسي
سعاد ماسي
الفجر الفني
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تستعد الفنانة والمؤلفة الجزائرية سعاد ماسي للعودة إلى مصر بعد غياب،  عبر مفاجأة عشاقها المصريين بحفل غنائي ضخم في قلب القاهرة،  يحتضنه مسرح مركز المنارة للمؤتمرات،  مساء الجمعة 27 ديسمبر.

 

وتعيد ماسي إحياء أشهر وأقدم أغنيات مشوارها الفني الممتد لأكثر من ثلاثة عقود على طريقة الأوركسترا، رفقة المايسترو جورج قلته،  وتبث روح موسيقية مغايرة على أعمالها المحفورة في قلوب جمهورها العربي، مثل "مسك الليل" و"غير انت" وأغنية "سلام"، التي خاضت بها أول تجاربها مع اللهجة المصرية،  إضافة إلى تقديمها توليفة مميزة من روائع ألبومها الجديد "أمنية".

 

واحتفت أيقونة الموسيقى العربية الجزائرية بعودتها للساحة الغنائية بألبوم جديد بعد غياب دام أربع سنوات منذ ألبومها الأخير "المتكلمون"، واختارت له اسم "أمنية"، وضم في جعبته 10 أغنيات، منها "بان كل شي" و"راني نتعلم" و"انت وأنا".

 

سعاد ماسى مغنية وملحنة ومؤلفة أغاني، تعد من أقدم فنانات الموسيقى البديلة بالعالم العربى، وبدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها فى قلوب معجبيها، مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" الذى ظهر للنور رسميًّا منذ 18 عامًا، وأتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، بعده بعامين، ومن ثم  ألبوم "أوه حرية"، واختتمت رحلة ألبوماتها بألبوم "المتكلمون"، قبل أن تعود للساحة الفنية بعد غياب بألبوم "أمنية".

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