بلدية الكرم تهدم أكشاك عشوائية

قرّرت بلدية الكرم إزالة عديد الأكشاك العشوائية بالجهة، وأعلمت شاغليها بسحب تراخيصهم، بحسب ما أفاد به رئيس البلدية فتحي العيوني، في تصريحات إعلامية.





وأوضح العيوني اليوم الإربعاء 18 ديسمبر 2019، أن هذا القرار يأتي على خلفية إعادة الجمالية للمنطقة وحماية السكان من المخاطر الصحية، في ظل تحوّل مأوى السيارات الوحيد بالجهة إلى نقطة سوداء لتكاثر الجراثيم بسبب هذه الأكشاك العشوائية.





ويذكر بأن عددا من أصحاب هذه الأكشاك، أكّدوا استعدادهم لتجميل المكان على نفقتهم الخاصة، وتنفيذ كافة ما تطلبه البلدية لتحسين الوضع الصحي، مشيرين إلى أن إزالة هذه الأكشاك سيتسبّب في تشريد عشرات العائلات.