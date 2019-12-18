طليق نوال الزغبي يتهمها بالكذب وحرمانه من رؤية أولاده بعد انفصالها عنه

نشرت إحدى المواقع الإلكتروتية لقاءا مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ردت فيه على ما تردد من أقاويل من جانب طليقها إيلي ديب حول عدم رؤيته لنجليه التوأم جوي وجورجي منذ ثلاثة سنوات .



فأوضحت نوال أن كل ما يقال ما هو إلا مجرد كلام خاطئ، وأنه يمكن له يراهم متى أراد .



أثارت تلك الكلمات غضب طليقها السابق إيلي ديب،وجعلته يخرج لينفي ذلك التصريح، ويتهمها بالكذب مؤكدًا على أنه لم يراهم منذ ثلاثة سنوات، وذلك رغما عنه.





حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك "أرفق مع الصورة تعليقًا، قال فيه:" ورد على أحد المواقع الإلكترونيّة أن طليقتي نوال الزغبي قد صرحت عن موضوع عدم رؤيتي لـ جورجي وجوي منذ ثلاث سنوات هو مجرد ترهات وأنني أستطيع أن أراهم ساعة أشاء" .



وأضاف إيلي قائلاً:" الآن وبعد أن أصبحا في سن الرشد سوف أبين للرأي العام ما حدث، منذ ثلاث سنوات وفي ذكرى ميلاد ابنتي تيا الـ18 وحيث كنا أنا وطليقتي بفترة هدنة فاجأتني بإتصال هاتفي معلنة حربًا جديدة، وهددتني حرفيًا،ما بيكون إسمي نوال الزغبي إذا ما بكرّه الأولاد فيك، وهذا الإتصال مسجل على هاتفي السامسونغ ولا مجال للإنكار ".



وتابع إيلي قائلاً :" لذا أتوجه لطليقتي وأقول يكفي تشويها للحقائق، وانتي تعلمين جيدًا إنني طوال حياتي إنسان عملي ومنظم وأحتفظ بكل الوثائق الخاصة بأعمالي العامة والخاصة، وعليه لا أكن لك يا نوال أية ضغينة ولو كنت كذلك لما سعيت جاهدًا ولثلاثة مرات لإيجاد طريقة للصلح بينك وبين ابنتنا تيا لأنني على قناعة أن على الأولاد أن يكونوا على وفاق سواء مع والدتهم أو والدهم وعدم إقحامهم بخلافاتهم وهذا ما حصل والحمدلله وقد باركت هذا الصلح من كل قلبي وتيا شاهدة على ذلك".



واستكمل كلامه قائلاً:"لذلك وبعد أن أتم ولداي الثامنة عشرة من عمرهما وبعد مرور ٣ سنوات وهي فترة طويلة لعدم رؤيتي لهما وخصوصا إننا في فترة عيد ميلاد السيد المسيح أتوجه إليك وبكل محبة متمنيا لك أعيادا مجيدة أيضا ومتمنيًا لك النجاح فنيًّا واجتماعيًا، وكل ما أتمناه بالمقابل هو أن تصارحيهما بالحقيقة عني وبأنك تصرفت معهما في حينها عن غير وعي وإدراك لأعود وأجتمع بهما ".



وانهي كلامه قائلاً: "صدقيني يا نوال إن الله لا يحب الظلم وإبعاد أولادي عني كل هذه الفترة هو الظلم بعينه، لذلك أقول لك عودي إلى ضميرك وتصرفي، وكل عام وانتِ وأولادي بخير" .



والجدير بالذكر أنَّ نوال الزغبي وإيلي ديب لديهما ثلاثة أولاد هم تيا وجوي وجورجي، وانفصلا في عام 2006 وظلا يعملان معًا بعد الانفصال، إلا أن نوال قررت الانفصال مهنيًا عنه لتبدأ بعد ذلك في معركة الطلاق وحضانة الأولاد .



