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مستشار عسكري: قوى خارجية تستهدف أفريقيا (فيديو)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:24 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن إفريقيا قارة مستهدفة؛ نظرًا لما بها من كم هائل من الثروات، مع تراجع المستوى الثقافي بها، ولازالت القيم والعقائد القبلية والدينية تسيطر عليها، وهناك دول من خارج القارة لها رؤية ومصالح في هذه القارة تتعارض مع مصالح أهل القارة أنفسهم.

وأوضح "شهود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الأربعاء، أن اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الإفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تهدف للرقابة على المنطقة وما يحدث فيها، ومناقشة التهديدات التي تحيط بالقارة، والمشكلات التي تواجه القارة.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن استضافة مصر لمثل هذه الاجتماعات يؤكد أن مصر لم تخرج من إفريقيا، وإنما مصر تعود لإفريقيا لكون جذورها وماضيها وحاضرها ومستقبلها في إفريقيا. 
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الكلمات المفتاحية

مستشار عسكري أفريقيا أخبار مصر

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