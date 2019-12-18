"خارطة تطوير".. تعاون بين وزارة الآثار والجمعية الدولية للمصريات









استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الأربعاء، بمكتبه بالوزارة الدكتورة ڤيلكا ويندرش رئيس الجمعية الدولية لعلماء المصريات والتي حرصت علي هذا اللقاء بعد توليها مهام منصبها كرئيس للجمعية، لبحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة و الجمعية.





وخلال اللقاء أعربت ويندرش عن إعجابها بالتنظيم الرائع للدورة الثانية عشر للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات والذي استضافته مصر في الفترة من ٣ إلي ٨ نوفمبر الماضي، واصفة إياه بالتنظيم الناجح، كما أشارت إلي السياسات التي سوف تنتهجها الجمعية خلال فترة توليها مهام منصبها كرئيس لها من اجل تفعيل دورها بشكل أعظم لخدمة علم و علماء المصريات و المساهمة في حفظ و تطوير المواقع الأثرية الخاصة بالحضارة المصرية العريقة.





واستهل وزير الآثار حديثه بالترحيب برئيس الجمعية معربا عن استعداد وزارة الآثار التام لدعم كافة أوجه التعاون المثمر و البناء بين الوزارة و الجمعية.





كما تم الاتفاق علي وضع خارطة طريق خلال الفترة القادمة لتوفير الخبرات اللازمة في المجالات الأثرية، والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة للمساهمة في حفظ وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، و تدريب العاملين بها، خاصة في ظل الافتتاح الوشيك للمتحف المصري الكبير وسياسة وزارة الآثار في تطوير خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية لتنشيط حركة السياحة الثقافية.



