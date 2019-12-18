Advertisements
Advertisements
Advertisements

"خارطة تطوير".. تعاون بين وزارة الآثار والجمعية الدولية للمصريات

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:23 م
Advertisements
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
حسام زيدان
Advertisements


استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الأربعاء، بمكتبه بالوزارة الدكتورة ڤيلكا ويندرش رئيس الجمعية الدولية لعلماء المصريات والتي حرصت علي هذا اللقاء بعد توليها مهام منصبها كرئيس للجمعية، لبحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة و الجمعية.

وخلال اللقاء أعربت ويندرش عن إعجابها بالتنظيم الرائع للدورة الثانية عشر للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات والذي استضافته مصر في الفترة من ٣ إلي ٨ نوفمبر الماضي، واصفة إياه بالتنظيم الناجح، كما أشارت إلي السياسات التي سوف تنتهجها الجمعية خلال فترة توليها مهام منصبها كرئيس لها من اجل تفعيل دورها بشكل أعظم لخدمة علم و علماء المصريات و المساهمة في حفظ و تطوير المواقع الأثرية الخاصة بالحضارة المصرية العريقة.

واستهل وزير الآثار حديثه بالترحيب برئيس الجمعية معربا عن استعداد وزارة الآثار التام لدعم كافة أوجه التعاون المثمر و البناء بين الوزارة و الجمعية. 

كما تم الاتفاق علي وضع خارطة طريق خلال الفترة القادمة لتوفير الخبرات اللازمة في المجالات الأثرية، والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة للمساهمة في حفظ وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، و تدريب العاملين بها، خاصة في ظل الافتتاح الوشيك للمتحف المصري الكبير وسياسة وزارة الآثار في تطوير خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية لتنشيط حركة السياحة الثقافية.

Advertisements

أخبار تهمك

نجم العين الإماراتي معروض على الأهلي في يناير المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

منذ حوالي 9 ساعات

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ يوم

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح

منذ ساعة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل عرض الأهلي لخطف مهاجم سوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية للنادي الأهلي والسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ يوم

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ يوم

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير

منذ ساعتين و 25 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير

11:54 ص

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

05:32 ص

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

09:50 ص

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

09:26 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status