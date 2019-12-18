مبادرة "صحتك غالية علينا" تصل أسيوط

وصلت مبادرة "صحتك غالية علينا" التي تنظمها وزير القوي العاملة محطة جديدة من محطاتها، وذلك بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، لتوعية المنشآت الصناعية المختلفة بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة بين العاملين بها، وتقليل إصابات العمل والأمراض المهنية بين العمال بالمنشآت كثيفة العمال ، وذلك بحضور مديري ومفتشى مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمحافظة ، ولفيف من إدارات السلامة والصحة المهنية بعدد كبير مستشفيات أسيوط.





وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة على الأمراض المهنية واصابات العمل التى تؤدى الى الحوادث الجسيمة وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.





ومن جانبه أشار رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أيمن ربيع، إلي أن المبادرة تناولت محاضرات عن إصابات العمل، وكيفية التعامل معها والعمل علي منعها ، فضلا عن الأمراض المهنية، وكيفية الالتزام لمنعها وتقليل الإصابة بها داخل بيئة العمل، والسبل الكفيلة لمنعها حفاظا على صحة العامل.





وفي نفس السياق تناولت الكيميائية سهير نصر مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة ، محاضرة عن ضمان السلامة والصحة المهنية في جميع الأوقات وما ينبغي علي العمال بالمستشفيات القيام به، ودور اخصائي ومسئول السلامة والصحة المهنية عن الحوادث قبل وقوعها والأسباب المباشرة للحوادث وتعزيز الثقافة العمالية في هذا الشأن.





كما تناولت تشريعات السلامة المهنية والهدف من منها، وأهمها حماية العامل من الإصابات، و العاهات، وصحة وسلامة العامل.





وتم فتح باب المناقشة للحضور والرد على جميع التساؤلات من جانب وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية، ذلك بحضور الكيميائي محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة



