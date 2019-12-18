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كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مجانًا اليوم| بث مباشر ريال مدريد ضد برشلونة بدون تقطيع في الدوري الإسباني

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:18 ص
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بوابة الفجر
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ينتظر اليوم الأربعاء عشاق الكرة العالمية و الأوربية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع نادي برشلونة أمام نظيره فريق ريال مدريد في كلاسيكو الأرض ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لدواعي أمنيه في مدينة برشلونة.

ويستضيف ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة مباراة كلاسيكو الأرض ضمه منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والجزائر والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط عبر قناتها الثالثة المشفرة.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مجانا والتي جاءت كالتالي :

تردد قناة idman tv القناة الناقلة للكلاسيكو
حيث أن أول قناة مفتوحة تذيع الكلاسيكو مجانا سوف تكون هي تردد قناة ادمان الأذربجانية والتي سوف تذيع مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مجانا بدون تشفير وبالتعليق العربي بصوت الكابتن عصام الشوالي، حيث أن القناة الأذربجانية التي تذاع على المقر الأذري تقوم بسرعة البث من مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، وهذا تردد قناة idman tv حيث القناة الناقلة مجانا لمباراة برشلونة وريال مدريد :
التردد : 11169
القمر : AzerSpace 46°E
تردد قناة ITV 4 الجديد
وأيضا من اسماء القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مجانا، سوف نجد تردد قناة ITV 4 القناة الناقلة لمباراة اللاسيكو مجانا والتي تذاع على التردد الاتي :
التردد " 10758
القمر : أسترا
تردد قناة IRIB Varzesh

والأن نترككم مع اخر قناة تذيع مباراة الكلاسيكو مجانا، حيث المباراة سوف تذاع ايضا من خلال تردد قناة irib الايرانية المفتوحة والتي تذاع على التردد 11555 مجانا بدون تشفير.

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