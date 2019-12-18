كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «barca» هدف صلاح رابط ليفربول HD

معلومات عن المباراة مونتيري ضد ليفربول :





إنطلاق المباراة : يوم الأربعاء 18 ديسمبر2019

البطولة: نصف النهائي من طولة كأس العالم للأندية

المباراة:مونتيري vs ليفربول

الساعة : 19:30 مصر، 20:30 السعودية

الحكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يدرج بعد

المعلق : عصام الشوالي

الملعب : استاد خليفة الدولي





القنوات الناقلة ليفربول vs مونتيري :

BBC Two

RTP 1

ORF SPORT

beIN Sports HD 1

RTS Deux HD

M4 Sport

20Mediaset SD/HD





التوقيت مونتيري x ليفربول :

17:30 غرينتش – نواكشوط

18:30 الرباط – الجزائر – تونس

19:30 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

20:30 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

21:30 مسقط – أبوظبي

طهران 22:30









نادي الأحمر لكرة القدم





نادي ليفربول لكرة القدم ، يتنافس ضمن الدوري الإنجليزي ،القسم الأول لكرة القدم الإنجليزية.





فاز النادي بست كؤوس أوروبية ، أكثر من أي نادٍ آخر إنجليزي ، وثلاث كؤوس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ،





وأربعة كؤوس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، وأيضًا هناك أرقام قياسية إنجليزية ، وثمانية عشر ألقاب في الدوري ،





وسبع كؤوس من الاتحاد ، وثمانية ألقاب في دوري الأبطال ، وخمس عشرة من دروع اتحاد كرة القدم.





تأسس النادي عام 1892





وانضم إلى دوري كرة القدم في العام التالي ولعب في ملعب انفليد منذ تأسيسه.





أسس ليفربول نفسه كقوة رئيسية في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية في سبعينيات





وثمانينيات القرن الماضي عندما قاد بيل شانكلي وبوب بيزلي وجو فاجان وكيني دالغليش النادي





إلى أحد عشر لقبًا في الدوري وأربعة كؤوس أوروبية. تحت إدارة رافائيل بينيتيز وقاده اللاعب المحلي ستيفن جيرارد ،





أصبح ليفربول بطل أوروبا للمرة الخامسة في عام 2005 ، قبل إضافة اللقب السادس تحت قيادة يورغن كلوب في عام 2019.