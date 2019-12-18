يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

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الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:17 ص
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بوابة الفجر
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يأمل نادي ليفربول في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي المكسيكيون ، يوم الأربعاء 18 ديسمبر2019 في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مونتيري، مساء الأربعاء في إطار الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.

 

تشكيلة  مونتيري أمام ليفربول في كأس العالم للأندية
 

حراسة المرمي : مارسيلو باروفيرو
خط الدفاع : ستيفان ميدينا – سيزار مونتيس –نيكولاس سانشيز – ليونيل فانجيوني.
خط الوسط : أرتورو غونزاليس – كارلوس رودريغيز – خيسوس غالاردو
خط الهجوم : رودولفو بيزارو – دورلان بابون – روجيليو فونيس
 

 

موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري والقنوات الناقلة في نصف النهائي من كأس العالم للأندية يوم الأربعاء 18 ديسمبر2019
 

مباراة ليفربول ضد مونتيري والقنوات الناقلة
 

لا شك أن محبي الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كأس العالم للأندية
، إضافة إلى مشجعي نادي مونتيري مكسيكي وأيضاً انصار نادي ليفربول ، بفارغ صبرهم ينتظرون وبدون شك هم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد المباراة، إضافة إلى القنوات الناقلة.

يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية استاد خليفة الدولي
، وسيقودها الحكم الدولي (لم يدرج بعد). ومن المقرر أن تنطلق مباراة نادي مونتيري ونادي ليفربول تحديداً في تمام الساعه 19:30 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:30 بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.


 
سوف تكون مباراة مونتيري ضد ليفربول منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1 فيما سيكون معلق المباراة هو لم يدرج بعد .

 

معلومات عن المباراة مونتيري ضد ليفربول :
 

إنطلاق المباراة : يوم الأربعاء 18 ديسمبر2019
البطولة: نصف النهائي من طولة كأس العالم للأندية
المباراة:مونتيري vs ليفربول
الساعة : 19:30 مصر، 20:30 السعودية
الحكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يدرج بعد
المعلق : عصام الشوالي
الملعب : استاد خليفة الدولي
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