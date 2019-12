إقصاء ممثل بوليوود الوحيد من قائمة الأوسكار المصغرة

وضمت القائمة المصغرة للأفلام المرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، 10 أفلام، سيتم اختصارهم لـ 5 أفلام يمثلون المرشحون الرسميون لهذه الفئة.



وهذه الأفلام العشر هي فيلم The Painted Bird من جمهورية التشيك، وفيلم Truth and Justice من دولة أستونيا، وفيلم Les Misérables من فرنسا وفيلم Those Who Remained من دولة المجر، وفيلم Honeyland من دولة مقدونيا الشمالية، وفيلم Corpus Christ من بولندا وفيلم Beanpole من روسيا وفيلم Atlantics من السنغال وفيلم النجم أنطونيو بانديراس Pain and Glory من اسبانيا.





ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن الممثل الوحيد لأفلام بوليوود كان فيلم "جولي بوي"، للنجم رانفير سينغ والنجمة الشابة عاليا باهات، وقد تم اقصاء الفيلم بعد الإعلان عن القائمة المصغرة للأفلام المرشحة لفئة أفضل فيلم اجنبي "ناطق بلغة غير إنجليزية".