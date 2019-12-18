«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن live

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الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:16 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وانضم إلى دوري كرة القدم في العام التالي ولعب في ملعب انفليد منذ تأسيسه.

أسس ليفربول نفسه كقوة رئيسية في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية في سبعينيات

وثمانينيات القرن الماضي عندما قاد بيل شانكلي وبوب بيزلي وجو فاجان وكيني دالغليش النادي

إلى أحد عشر لقبًا في الدوري وأربعة كؤوس أوروبية. تحت إدارة رافائيل بينيتيز وقاده اللاعب المحلي ستيفن جيرارد ،

أصبح ليفربول بطل أوروبا للمرة الخامسة في عام 2005 ، قبل إضافة اللقب السادس تحت قيادة يورغن كلوب في عام 2019.

موعد مباراة ليفربول ومونتيري والقنوات الناقلة
 

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني
 
يقص نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح شريط مشواره في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر عندما يواجه مونتيري المكسيكي في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "خليفة" الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

​موعد مباراة ليفربول ضد مونتيرى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية 
وحجز مونتيري المكسيكي مقعده في الدور نصف النهائي بعدما تغلب على السد القطري بنتيجة 3 – 2، فيما يسجل ليفربول الظهور الأول في النسخة الحالية بمسابقة كأس العالم للأندية بعدما توج بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا العام.

ويدخل ليفربول اليوم وسط معنويات عالية بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم بعد مرور 17 جولة على انطلاق النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، كما نجح في الوصول لدور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

مباراة ليفربول ضد مونتيرى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية 
ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس العالم للأندية، والحفاظ على آماله في حصد اللقب الثالث هذا العام بعد الفوز ببطولتي دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي.

ويمتلك ليفربول مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على حسم نتيجة المباراة مثل الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو والحارس أليسون.
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