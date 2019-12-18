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موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة والتشكيل ومعلق المباراة اليوم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:13 ص
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برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة ضد ريال مدريد
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تنطلق اليوم مباراة "كلاسيكو الأرض"، حيث يلعب برشلونة ضد ريال مدريد، اليوم الأربعاء 18/12/2019، في مباراة هي الأقوى بالعالم.

"الكلاسيكو" برشلونة ضد ريال مدريد

وينتظر عشاق المستديرة، مباراة برشلونة ضد ريال مدريد؛ لمشاهدة المتعة الكروية، من خلال أقدام ميسي، اللاعب الأفضل بالتاريخ، وبين بقية نجوم الفريقين.

برشلونة ضد ريال مدريد في مباراة مثيرة الليلة

يستعد عشاق ومتابعي كرة القدم على مستوى العالم لمتابعة أقوى مبارايات الدوري الإسباني والذي يترقبها الجميع، وهي مباراة كلاسيكو الأرض، بين برشلونة وريال مدريد.

ظروف مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

وتأتي مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، في ظروف خاصة هذا العام، حيث يتعادل الفريقان برصيد 34 نقطة، ويتصدر عملاق كتالونيا ترتيب الدروي الإسباني "الليجا"، بفارق الأهداف عن الميرنجي، الذي يحل وصيفاً.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

تبدأ مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، اليوم الأربعاء 18/12/2019، على ملعب "كامب نو" معقل البرسا، في تمام الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمواجهة برشلونة ضد ريال مدريد

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، صاحبة الحقوق الحصرية، عن إذاعة مباراة برشلونة شد ريال مدريد "الكلاسيكو"، عبر قنواتها.

معلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

وتقدم بي إن سبورتس، مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، بتعليق عصام الشوالي.

تشكيل برشلونة المتوقع لــ "كلاسيكو الأرض"

ومن المتوقع أن يبدأ، فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، مباراة "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد، ضمن مبارايات الجولة العاشرة، من بطولة "الليجا" الإسبانية، والتي تم تأجيلها لدواعِ أمنية.

تير شتيجن في حراسة المرمى 

الدفاع: سيرجي روبيرتو ، بيكيه ، لونجليه وألبا.

وفي الوسط : بوسكيتس ، راكيتيتش ودي يونج.

وميسي، سواريز وجريزمان، في خط الهجوم.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

يتمنى زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، الفوز بمبارة برشلونة ضد ريال مدريد، والتي ستقام اليوم؛ ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني، بعد ما تساوا الفريقان في عدد النقاط، ما سيكون دفعة قوية، نحو تحقيق لقب الليجا.

حراسة المرمى: كورتوا.

في الدفاع : فاران، راموس، ناتشو وكارفاخال.

وفي الوسط : فيديريكو فالفيردي ، مودريتش و كروس.

في خط الهجوم : إيسكو ،رودريجو جويس وبنزيما.

 

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