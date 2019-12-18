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«يلاشووت» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول NOW
الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:14 ص
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الفجر الرياضي
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لا شك أن محبي الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كأس العالم للأندية
، إضافة إلى مشجعي نادي مونتيري مكسيكي وأيضاً انصار نادي ليفربول ، بفارغ صبرهم ينتظرون وبدون شك هم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد المباراة، إضافة إلى القنوات الناقلة.
يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية استاد خليفة الدولي
، وسيقودها الحكم الدولي (لم يدرج بعد). ومن المقرر أن تنطلق مباراة نادي مونتيري ونادي ليفربول تحديداً في تمام الساعه 19:30 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:30 بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.
سوف تكون مباراة مونتيري ضد ليفربول منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1 فيما سيكون معلق المباراة هو لم يدرج بعد .
معلومات عن المباراة مونتيري ضد ليفربول :
إنطلاق المباراة : يوم الأربعاء 18 ديسمبر2019
البطولة: نصف النهائي من طولة كأس العالم للأندية
المباراة:مونتيري vs ليفربول
الساعة : 19:30 مصر، 20:30 السعودية
الحكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يدرج بعد
المعلق : عصام الشوالي
الملعب : استاد خليفة الدولي
القنوات الناقلة ليفربول vs مونتيري :
BBC Two
RTP 1
ORF SPORT
beIN Sports HD 1
RTS Deux HD
M4 Sport
20Mediaset SD/HD
التوقيت مونتيري x ليفربول :
17:30 غرينتش – نواكشوط
18:30 الرباط – الجزائر – تونس
19:30 القاهرة – الخرطوم – طرابلس
20:30 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة
21:30 مسقط – أبوظبي
طهران 22:30
نادي الأحمر لكرة القدم
نادي ليفربول لكرة القدم ، يتنافس ضمن الدوري الإنجليزي ،القسم الأول لكرة القدم الإنجليزية.
فاز النادي بست كؤوس أوروبية ، أكثر من أي نادٍ آخر إنجليزي ، وثلاث كؤوس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ،
وأربعة كؤوس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، وأيضًا هناك أرقام قياسية إنجليزية ، وثمانية عشر ألقاب في الدوري ،
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