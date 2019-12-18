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اندماج بيجو وفيات كرايسلر في صفقة بقيمة 50 مليار دولار

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:13 ص
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بيجو وفيات كرايسلر
بيجو وفيات كرايسلر
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توصلت شركة فيات كرايسلر وشركة بيجو إلى اتفاق ملزم بشأن عملية دمج بقيمة 50 مليار دولار تقريبًا ستعيد تشكيل صناعة السيارات العالمية وفقًا لوكالة "رويترز".

مع إبرام هذا الاتفاق النهائي، ستبدأ كل من فيات كرايسلر وشركة بيجو الفرنسية في العمل، حول كيفية الوصول إلى هدف خفض التكاليف بمقدار 3.7 مليار يورو (4.1 مليار دولار) كل عام دون إغلاق المصانع.

سيكون ذلك أكثر صعوبة مع وجود نقابات عمالية قوية في كل من فرنسا وإيطاليا قلقة بشأن فقدان الوظائف.

من المحتمل أن يكون هناك تداول للخيل حول مراكز البحث والتطوير التي ستستمر، وستركز المحادثات على التقنيات التي سيتم تبنيها من قبل الكيان المشترك.

وقالت الشركات في بيان يوم الأربعاء إنها تتوقع أتمام الصفقة في غضون 12 إلى 15 شهرًا، وستيم إصدار اسمًا خلال الأشهر القادمة.

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الكلمات المفتاحية

نقابات عمالية مصانع السيارات فيات كرايسلر صناعة السيارات بيجو السيارات العالمية

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