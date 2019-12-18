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احتفالا بذكرى ميلاده.. نساء في حياة براد بيت

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:09 ص
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براد بيت
براد بيت
شيماء يونس
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يحتفل اليوم الأربعاء، النجم العالمي براد بيت بعيد ميلاده ال 56، فهو ممثل أمريكي ومنتج أفلام مواليد 1963م، اسمه الكامل "ويليام برادلي بيت" ولد في ولاية أوكلاهوما الأمريكية ونشأ في ولاية ميسوري بحيث كان والده يعمل مديرا لشركة في ذلك الوقت.


يعتبر النجم العالمي أشهر عزاب هوليوود وأكثرهم ارتباطا، فكان أرتباطه الأول من روبن جيفنز، والتي ارتبط بها من 1986 حتى 1987 ، فهي ممثلة تلفاز ومسرح وعارضة أزياء أمريكية، وأرتباطه الثاني كان من الممثلة الأمريكية جيل شولين، في عام 1989 أعلنا خطبتهما لكن بعد 3 شهور تركته أثناء تصوير فيلم Phantom Of The Opera.


في نفس العام ارتبط بالممثلة كريستينا آبلجيت الحاصلة على جائزة الإيمي 2003، لكن تركته من أجل رجل أخر في منتصف حفل MTV Movie Awards، وبعد ذلك ارتبط براد بالمغنية البريطانية “سينيتا” لمدة عامين في أواخر الثمانينات، لكن تركته وارتبطت بالمنتج سايمون كويل.


وأستكمل أرتباطه بجولييت لويس،بدأت بقصة حب في نهاية 1989، حيث كانت أصغر منه بـ10 سنوات تقريبا، وبعد أنفصالهما ارتبط بالعارضة جيتكا بوهليديك، لكنها لم تستطع أن تنسيه حبيبته السابقة.


بدأ بعد ذلك بمواعدة غوينيث بالترو، جيث قدما معا "seven"، وصرح كلاهما أنه كان "حباً من النظرة الأولى"، استمرت علاقتهما لمدة عامين ونصف وكانا من أكثر الأزواج في هوليود شهرة وشعبية، إلا أنهما في عام 1997 انفصلا بعد خطبتهما بسبعة أشهر.


وفي عام 1998 بدأ بمواعدة جينيفر أنيستون نجمة المسلسل التلفزيوني الكوميدي Friends في عام 1998 ليتزوجا عام 2000 ثم أعلنا انفصالهما يناير 2005.


بعد انفصالهما بوقت وجيز بدأ بيت بمواعدة أنجيلينا جولي، ارتبط بها بعلاقة غرامية وقصة حب إلى أن انتهت بالخطوبة رسميا، حيث قدم ل "جولي" خاتم خطوبة غالي الثمن، وأقاما زفافهما في حفلة خاصة عام 2014 في فرنسا، حيث لديهم 6 أطفال 3 منهم بالتبني و3 آخرين وهم"مادوكس، زهرة، شيلوه، باكس، نوكسو فيفيان ولكن في 2016 رفعت جولي قضية طلاق ضد بيت لتنتهي بها قصة حب الثنائي الذي خطف الأنظار طيلة سنوات حبهما.


وكان في فيلم الآكشن Mr. And Mrs. Smith شاهداً على حبهما، حيث شارك فيه براد بيت و أنجلينا جولي، يدور حول زوجين يعملان جاسوسين سريين، تبدأ حياتهم الزوجية بالإثارة عندما يتم تكليفهم لقتل بعضهم البعض من قبل منظماتهم المتنافسة، وبعده أصبح الممثلان زوجان بالفعل.


ويذكر أن "بيت" لقب بالرجل الأكثر إثارة على قيد الحياة من مجلة بيبول عامي 1995 و2000، كما فاز بأول جائزة أوسكار له عن فئة أفضل صورة بوصفه منتجاً عن فيلم 12 Years a Slave، ويعتبر الثنائي الأخير من بين أثرى الأزواج في العالم ضمن قائمة فوربس، إذا كانا يجنيان معاً 34 مليون دولار في العام، في عام 2007 كان براد بيت يحتل أعلى قائمة فوربس لأكثر صور الوجوه مبيعاً
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