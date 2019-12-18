«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت صلاحرابط ليفربول مباشر متعددة NOW

نصف نهائي كأس العالم للأندية مع مونتيري ضد ليفربول





يلتقي ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا مع مونتيري بطل دوري أبطال الكونكاكاف في الدور نصف النهائي الثاني من كأس العالم للأندية 2019 يوم الأربعاء ، مع مكان في صدارة الكأس يوم السبت ضد فلامنجو في انتظار النصر .









تشكيلة ليفربول أمام مونتيري في كأس العالم للأندية





حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جوزيف غوميز – فيرجيل فان ديك – ديان لوفرين – ترينت الكسندر ارنولد

خط الوسط : شيردان شاكيري – جوردان هندرسون – جيورجينهو فاينالدوم

خط الهجوم: ساديو ماني –روبرتو فيرمينو – محمد صلاح





تاريخ مواجهات مونتيري و ليفربول





يأمل نادي ليفربول في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي المكسيكيون ، يوم الأربعاء 18 ديسمبر2019 في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.





يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مونتيري، مساء الأربعاء في إطار الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.









تشكيلة مونتيري أمام ليفربول في كأس العالم للأندية





حراسة المرمي : مارسيلو باروفيرو

خط الدفاع : ستيفان ميدينا – سيزار مونتيس –نيكولاس سانشيز – ليونيل فانجيوني.

خط الوسط : أرتورو غونزاليس – كارلوس رودريغيز – خيسوس غالاردو

خط الهجوم : رودولفو بيزارو – دورلان بابون – روجيليو فونيس









موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري والقنوات الناقلة في نصف النهائي من كأس العالم للأندية يوم الأربعاء 18 ديسمبر2019