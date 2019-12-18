عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التخطيط" تعلن فتح باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
Advertisements
وزارة التخطيط والإصلاح الإداري
وزارة التخطيط والإصلاح الإداري
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن قيام شركة "إن آي كابيتال" القابضة بفتح باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، "التعليم حياة" بمبلغ 100 جنيه قيمة أسمية للوثيقة بحد أدنى وثيقة واحدة وبدون حد أقصى.

وقالت السعيد، إن صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم تم إنشاؤه بغرض إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصري من خلال التعليم إيمانًا من الدولة بأثر التعليم في إحداث طفرة اجتماعية للوطن والمواطن، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

وأضافت السعيد أن صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم "التعليم حياة" يعتبر أول صندوق استثمار خيري لدعم التعليم في مصر بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية، ويتاح لمختلف الشركات والمؤسسات والأفراد الاكتتاب في وثائقه من خلال كافة فروع بنكي مصر والقاهرة داخل وخارج مصر.

ومن جانبه قال محمود منتصر، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، إن الصندوق يعكس توجه الدولة نحو بناء أجيال مستنيرة وتطوير المنظومة التعليمية لينعكس ذلك على رخاء الشعب المصري وبناء مستقبل يلائم مكانة مصر عالميًا.

و أعرب محمد متولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال القابضة، عن سعادته بالمشاركة في طرح وإدارة هذا الصندوق الوطني الخيري الذي يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل لمصر والمواطن المصري.

ويضم مجلس إدارة الصندوق عدد من الشخصيات ذات التأثير في مجال التعليم والخدمات المالية وهم: محمود منتصر رئيسًا، والدكتور أحمد عكاشة، والدكتورة ليلى إسكندر، وحسام الدين عبد الوهاب، والدكتورة سلمى البكري، والدكتورة داليا عبد القادر، والدكتورة دينا البرعي، ورؤوف غبور، وصادق السويدي.

وتم إسناد إدارة الصندوق لشركة “إن آي كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية بما يعزز التزام الصندوق بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، ويُصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه كما ينشر قوائمه المالية، وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق. كما سيقوم الصندوق بإنشاء موقع على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التخطيط والإصلاح الإداري صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم التعليم حياة أول صندوق استثمار خيري لدعم التعليم في مصر أول صندوق استثمار خيري

أخبار تهمك

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ يوم

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل عرض الأهلي لخطف مهاجم سوبر

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ يوم

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

المباريات التي سيغيب عنها رمضان صبحي عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

نجم العين الإماراتي معروض على الأهلي في يناير المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

ضربة قوية للنادي الأهلي والسبب رمضان صبحي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

أزمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

"والي": البدء في تأسيس صندوق الاستثمار الخيري"عطاء" لدعم ذوي الإعاقة

إطلاق صندوق الاستثمار القومي الخيري لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في مصر

"التخطيط": رؤية مصر 2030 تقوم على المشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى

"التخطيط": تطوير التعليم هو أساس تقدم الدول

بدعم من "السيسي".. "عطاء" أول صندوق لدعم ذوي الإعاقة

"أزيموت": استثمار 20% من رأس مال صندوق "عطاء" في البورصة

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:50 ص

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

05:32 ص

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

09:26 م

ضربة قوية للنادي الأهلي والسبب رمضان صبحي

09:16 ص

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status