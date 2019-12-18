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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بقيادة المدير الفني الألماني “يورجن كلوب” نادي ليفربول سيخوض مباراة أمام نادي مونتيري مكسيكي وذالك يوم الأربعاء 18 ديسمبر2019 في تمام الساعة 20:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وذالك برسم مقابلة نصف النهائي منكأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر الشهر المقبل.

ستجرى المباراة على أرضية استاد خليفة الدولي وهو ملعب كرة قدم يقع في مدينة ليفربول في إنجلترا. استاد خليفة الدولي هو ملعب استاد خليفة الدولي منذ تأسيس النادي عام 1976 ، تصل قدرة سيلهرست بارك الاستيعابية الآن إلى 50000 متفرجاً.

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2019 بين مونتيري وليفربول على استاد خليفة الدولي ، الدوحة ، يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 في الساعة 18:30 بتوقيت وسط أوروبا (بالتوقيت المحلي: 20:30).
العاشرة مساءً بتوقيت السعودية .
التاسعة مساءً بتوقيت مصر .
التاسعة مساءً بتوقيت فلسطين .
التاسعة مساءً بتوقيت الأردن.
التاسعة مساءً بتوقيت سوريا .
التاسعة مساءً بتوقيت لبنان .
العاشرة مساءً بتوقيت العراق .
التاسعة مساءً بتوقيت السودان .
العاشرة مساءً بتوقيت اليمن .
 التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا .
 الثامنة مساءً بتوقيت تونس .
 الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر .
 الثامنة مساءً بتوقيت المغرب .
 الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.
 العاشرة مساءً بتوقيت البحرين.
 الحادية عشر مساءً بتوقيت سلطنة عُمان.
 العاشرة مساءً بتوقيت الكويت .
 العاشرة مساءً بتوقيت قطر.
 السابعة مساءً بتوقيت موريتانيا.
 العاشرة مساءً بتوقيت جزر القمر .
 السابعة مساءً بتوقيت غرينتش GMT .

نصف نهائي كأس العالم للأندية مع مونتيري ضد ليفربول
 

يلتقي ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا مع مونتيري بطل دوري أبطال الكونكاكاف في الدور نصف النهائي الثاني من كأس العالم للأندية 2019 يوم الأربعاء ، مع مكان في صدارة الكأس يوم السبت ضد فلامنجو في انتظار النصر .

 

تشكيلة ليفربول أمام مونتيري في كأس العالم للأندية
 

حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: جوزيف غوميز – فيرجيل فان ديك – ديان لوفرين – ترينت الكسندر ارنولد
خط الوسط : شيردان شاكيري – جوردان هندرسون – جيورجينهو فاينالدوم
خط الهجوم: ساديو ماني –روبرتو فيرمينو – محمد صلاح
 
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