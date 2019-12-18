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أليزابيث أولسن في كواليس تصوير مسلسل WandaVision

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ظهرت النجمة إليزابيث أولسن في لقطات جديدة من تصوير مسلسل WandaVision، الذي تعود به لشخصية "سكارليت ويتش" التي تجسدها ضمن عالم أفلام "مارفل".

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات لإليزابيث من موقع تصوير خارجي للمسلسل، بمدينة أطلنطا الأمريكية، وقد ظهرت بإطلالة شخصيتها المعهودة.

ويعد مسلسل WandaVision، من الأعمال الفنية التي أعلنت عنها استديوهات مارفل ضمن المرحلة الرابعة من عالمها السينمائي.

ويضم عالم أفلام "مارفل"، أكثر من 20 فيلم، طرحوا على مدار 10 سنوات، في ثلاث مراحل، وكانوا جميعا ضمن حقبة infinity saga.

وأعلنت ستديوهات مارفل مؤخرا عن تفاصيل المرحلة الرابعة لأفلامها السينمائية، على لسان رئيسها "كيفين فيجي" في شهر يوليو الماضي، ضمن فعاليات مؤتمر "كوميك كون" بمدينة سان دييجو الأمريكية عن تفاصيل المرحلة الرابعة من عالمها السينمائي بكشفها عن أسماء الأفلام والمسلسلات التي ستعرض ضمن هذه المرحلة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المرحلة ستتضمن 6 أفلام و5 مسلسلات، منها أجزاء جديد تكميلية لأفلام من مراحل عالم MARVEL السينمائي السابقة، والمسلسلات ستكون لشخصيات مشتقة من أفلام المراحل السابقة أيضا.

وفيما يخص الأفلام، تم الإعلان عن أن المرحلة الرابعة ستشهد طرح فيلم SHANG-CHI and the legend of the rings، وسيكون أول فيلم يشهد ظهور بطل خارق من أصول آسيوية في بطولة مطلقة.

وسيكون الفيلم من بطولة "سيمو ليو" و"أكوافينا" و"توني ليونج"، ومن المقرر طرحه بصالات العرض في فبراير 2021.

وفيلم THE ETERNALS الذي سيكون من بطولة أنجلينا جولي وريتشارد مادن وكوميل ناجياني، ولورين رايدلوف وسلمى حايك، ومن إخراج كلوي زهاو، ويطرح بصالات العرض في يوم 6 نوفمبر 2020.

ومن المسلسلات، مسلسل THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER، الذي تشتق شخصياته من أفلام CAPTAIN AMERICA، وهو من بطولة أنتوني ماكي وسباستيان ستان، وسيعرض في خريف 2020 على قانة ديزني.

ومسلسل WANDAVISION، الذي تشتق شخصياته من فيلم AVENGERS: AGE OF ULTRONE، وسيكون من بطولة إليزابيث أولسن وبول بيتاني، ويعرض في ربيع عام 2021 على قناة ديزني.

ومسلسل LOKI، الذي تشتق أحداثه من شخصية لوكي من أفلام THOR، ويظهر في دور البطولة النجم توم هدلستون، ويعرض المسلسل في ربيع عام 2021 على قناة ديزني.

ومن الأفلام التكميلية، سيكون ضمن المرحلة الرابعة الجزء الثاني من فيلم DOCTOR STRANGE، الذي يجسد دور البطولة بها النجم بينديكت كومبارباتش، وسيشاركه في بطولة الجزء الجديد النجمة إليزابيث أولسن وسيخرجه سكوت دريكسون، وسيكون الجزء الجديد بعنوان DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS.

وضمن أفلام المرحلة الرابعة، أول فيلم رسوم متحركة تشرف على إنتاجه استديوهات MARVEL بشكل مباشر، وهو فيلم WHAT IF...?، ويشارك في بطولته في أداء أصوات الشخصيات الرئيسية النجم جيفري رايت الذي يؤدي صوت شخصية The Watcher، ويعرض الفيلم على قناة ديزني +، في صيف عام 2021.

ومن المسلسلات أيضا، مسلسل HAWKEYE، الذي تشتق أحداثه من الشخصية التي تحمل نفس الأسم وسبق لها الظهور في أفلام AVENGERS من بطولة النجم جيرمي رينر، ويعرض في خريف عام 2021، على قناة ديزني.

ومما أسعد عشاق عالم MARVEL السينمائي عودة شخصية THOR في جزء رابع من بطولة النجم كريس هيمسورث، بالإضافة لعودة النجمة نتالي بورتمان في دورها الذي ظهرت به كحبيبة شخصية THOR، جين فوستر في الجزء الأول والثاني.

وسيخرج الفيلم الرابع لـ THOR، المخرج تياكا وايتيتي، الذي أخرج الجزء الثالث من السلسلة، وسيكون عنوان الجزء الرابع THOR: LOVE AND THUNDER، ويعرض في يوم 5 نوفمبر 2021.

كما ستتضمن المرحلة الرابعة من عالم MARVEL السينمائي، أول فيلم مخصص لشخصية BLACK WIDOW التي تجسدها النجمة سكارليت جوهانسن، وسيعرض في الأول من مايو 2020.

وأخيرا ستتضمن المرحلة الرابعة طرح مسلسل لشخصية صائد مصاصو الدماء، BLADE، والذي سيجسدها النجم الحاصل على الأوسكار ماهرشالا علي، ولم يتم الكشف عن الموعد الرسمي لعرض المسلسل حتى الآن.
أليزابيث أولسن في كواليس تصوير مسلسل WandaVision
أليزابيث أولسن في كواليس تصوير مسلسل WandaVision
أليزابيث أولسن في كواليس تصوير مسلسل WandaVision
أليزابيث أولسن في كواليس تصوير مسلسل WandaVision
أليزابيث أولسن في كواليس تصوير مسلسل WandaVision
أليزابيث أولسن في كواليس تصوير مسلسل WandaVision
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