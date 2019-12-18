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المباريات التي سيغيب عنها رمضان صبحي عن الأهلي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:59 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا صادمًا بعدما أثبتت الأشعة إصابة لاعبه رمضان صبحي بمزق في العضلة الخلفية.

وكان رمضان قد اضطر لمغادرة مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة متأثرًا بالإصابة، حيث أجرى أشعة على العضلة الخلفية.

وأثبتت الأشعة التي أجراها رمضان على العضلة الخلفية إصابته بمزق من الدرجة الثانية والتي من المتوقع أن يبتعد بسببها عن الملاعب من 4 : 6 أسابيع.

ونستعرض في هذا التقرير المباريات التي من المحتمل أن يغيب عنها رمضان صبحي عن الأهلي بسبب الإصابة :-

الإسماعيلي × الأهلي الخميس 19-12-2019
الأهلي × الاتحاد السكندري الاثنين 23-12-2019
الأهلي × بلاتينيوم الزيمبابوي السبت 28-12-2019
مصر المقاصة × الأهلي الأربعاء 1-1-2020
الأهلي × إف سي مصر الأحد 5-1-2020
الأهلي × طنطا الأربعاء 15-1-2020
المقاولون العرب × الأهلي الأحد 19-1-2020
الأهلي × إنبي الاثنين 27-1-2020

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