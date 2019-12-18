Advertisements
Advertisements
Advertisements

شركة إماراتية تبحث مع سحر نصر زيادة الاستثمارات فى مصر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:58 ص
Advertisements
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
أحمد الشيخ
Advertisements
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من شركة مبادلة الاماراتية برئاسة الشيخ منصور ال حامد، الرئيس التنفيذي  للتطوير بشركة مبادلة للبترول.

وبحث الاجتماع، زيادة استثمارات الشركة فى مصر والتى تركز حاليا على شراكة مع شركة اينى الايطالية باستثمارات فى منطقة امتياز شروق البحرية التى يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط وذلك من خلال دخول الشركة فى قطاعات جديدة، حيث أشارت الوزيرة، إلى الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات، مشيدة بقصص النجاح التى تحققها الشركات الاماراتية فى مصر، مؤكدة حرصها على زيادة الاستثمارات الاماراتية والتى وصلت إلى 7.2 مليار دولار فى ظل وجود 1165 شركة فى مجالات مختلفة منها العقارات والسياحة والترفية والبترول والطاقة والأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد الرئيس التنفيذى للتطوير بشركة مبادلة للبترول، بمناخ الاستثمار فى مصر، والحوافز والتسهيلات التي يتم تقديمها للمستثمرين، مؤكدا أن هناك توجيه مباشر من القيادة السياسية بالامارات بالاستثمار في مصر والتعرف علي الفرص المتاحة ليس فقط في قطاع البترول والغاز والاستكشافات ولكن في كافة المجالات خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة والبناء والتشييد. 

وأوضح أن شركة مبادلة هي شركة اماراتية تمتلكها حكومة ابوظبي،؜ وتعمل في العديد من القطاعات التي تضمن الاستثمارات المالية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعادن والتعدين والعقارات والبنية الاساسية والتكرير والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، وبلغت قيمة اصولها نحو 299 مليار دولار، ولدي الشركة العديد من الشركات التابعة التي تتوزع في اكثر من 50 دولة.

وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، وفد الشركة لزيارة مركز خدمات المستثمرين، والذى يضم ممثلين عن 66 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين، اضافة إلى خريطة مصر الاستثمارية، التي تضم 3000 فرصة استثمارية.

وأشاد أعضاء وفد شركة مبادرة الاماراتية، بالخدمات التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، وإجراءات التأسيس السريعة والميسرة، والتي تساهم في التسهيل على المستثمرين، وأكدوا أن يعملون على تنوع استثمارتهم في مصر، في ظل الإنجازات الاقتصادية التي تحققها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الاستثمار شركة مبادلة التعاون الدولي الاستثمارات الاماراتية

أخبار تهمك

ماركا تكشف التغييرات المتوقعة في تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة بالكلاسيكو

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رسالة من مصر إلى مجلس الأمن

منذ ساعة و 12 دقيقة

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

ضربة قوية للنادي الأهلي والسبب رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 20 ساعة

نجم العين الإماراتي معروض على الأهلي في يناير المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ يوم

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزيرة الاستثمار تعرض على الجانب البلغاري فرص الاستثمار في المشروعات القومية.. الشركات تبدى رغبتها للاستثمار في مصر

الجانبان المصري والبلغاري يبحثان إجراءات تشكيل مجلس استثمارى مصرى بلغارى مشترك

وزير الاقتصاد الالمانى: حريصون على زيادة استثماراتنا فى مصر

سيمست الايطالية: تشجيع الاستثمارات الاوروبية إلى مصر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وزيرة الاستثمار: الدولة تعمل على جذب استثمارات فى المشروعات القومية الكبرى

شركات البلغارية تبحث ضخ استثمارات جديدة في محور تنمية قناة السويس

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:50 ص

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

05:32 ص

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

09:26 م

ضربة قوية للنادي الأهلي والسبب رمضان صبحي

09:16 ص

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status