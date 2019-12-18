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عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل عرض الأهلي لخطف مهاجم سوبر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:59 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الإعلامي أحمد شوبير إن النادي الأهلي سيقوم بصرف مقدم التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعبه الجديد خلال أيام قليلة.


وكان النادي الأهلي قد أعلن ظهر يوم الجمعة الماضي تعاقده رسميًا مع محمود كهربا لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.


واضاف شوبير:"رينيه فايلر المدير الفني للأهلي متمسك بالتعاقد مع إيليكي، رغم أن هناك بعض المعارضات وسنتتظر ماذا سيحدث في الأيام المقبلة".


 وتابع: "الأهلي عرض مبلغ 2 مليون دولار بالإضافة إلى الأنجولي جيرالدو دا كوستا على نادي لوزيرن السويسري للتعاقد مع المهاجم النيجيري إيليكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".
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