«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش برشلونة PLUS بدون تقطيع NOW

“مدريدي لايف” KORA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش برشلونة ضد الريال اليوم بدون تقطيع H

كان من المفترض أن تقام مباراة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الماضي قبل أن يتقرر تأجيل اللقاء إلى 18 ديسمبر بسبب المظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مدينة “برشلونة” في ذلك الوقت بسبب الأحكام التي صدرت بحق العديد من السياسيين والنشطاء المطالبين بإستقلال إقليم “كتالونيا” وصنفت الشرطة الكتالونية المباراة تحت بند “عالية الخطورة” وأعلنت تأمينها بـ3000 شرطي و12 مدرعة خاصة مع وجود دعوات للتظاهر اليوم وعرقلة سير المباراة.





“مدريدي لايف” KORA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش برشلونة ضد الريال اليوم بدون تقطيع H

ويتربع برشلونة على عرش تدريب جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة، متفوقاً بفارق الاهداف على ريال مدريد صاحب الوصافة، وتعتبر هذه المرة الأولى، منذ موسم 2009-2010، التي يخوض فيها عملاقي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة مباراة الكلاسيكو وهما متساويان تماما بعدد النقاط.





ويتفوق برشلونة بفارق الأهداف، حيث سجل 43 هدفا بينما استقبل 20 هدفا، بينما سجل الريال 33 هدفا واستقبل 12 هدفا، مما يعني أن فارق الأهداف يصب لصالح برشلونة، بفارق هدفين.

















“مدريدي لايف” KORA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش برشلونة ضد الريال اليوم بدون تقطيع H

ويأمل البارسا مواصلة التفوق في مباريات الكلاسيكو التي أقيمت العام الحالي، حيث تعد مباراة اليوم هي الرابعة التي تجمع بين ناديا برشلونة وريال مدريد خلال عام 2019 بمختلف البطولات.





كان برشلونة تعادل مع ريال مدريد بنتيجة 1 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب “كامب نو” في السادس من فبراير الماضي بـ”ذهاب” الدور نصف النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث بادر لوكاس فاسكيز بالتسجيل للريال في الدقيقة السادسة قبل أن يتعادل مالكوم لبرشلونة في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وفي يوم 27 من الشهر ذاته، حقق برشلونة فوزاً عريضاً على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة الاياب التي جمعتهما بملعب “سانتياجو برنابيو”، وجاءت أهداف الفريق الكتالوني عن طريق لويس سواريز “هدفين” وفاران “خطأ في مرماه”.





“مدريدي لايف” KORA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش برشلونة ضد الريال اليوم بدون تقطيع H

وفاز برشلونة على ريال مدريد من جديد في المباراة التي جمعتهما في الثاني من مارس الماضي بملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الاسباني “الليجا”، عندما تفوق البارسا بهدف دون مقابل سجله الكرواتي ايفان راكيتيش.





“مدريدي لايف” KORA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش برشلونة ضد الريال اليوم بدون تقطيع H

على الجانب الآخر ، يسعى ريال مدريد للخروج من ملعب “كامب نو” بنتيجة ايجابية على الرغم من الغيابات العديدة التي يعاني منها بسبب لعنة الاصابات مثل النجم البلجيكي إيدين هازارد.













ريال مدريد يمتلك سجلاً متواضعاً في ملعب “كامب نو”، بعدما خسر أمام برشلونة في 57 مباراة من أصل 108 لقاء جمع بين الفريقين بمختلف المسابقات على هذا الملعب، فيما فاز في 28 مباراة، وتعادلا في 23 لقاء أخر.



