النيابة تصرح بدفن جثتين عُثر عليهما أسفل العقار المنهار بالشرقية

صرحت نيابة فاقوس العامة بالشرقية، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بدفن جثتين العقار المنهار وهما "ولاء محمد عبد الهادي" 31 سنة، ونجله شقيقها " نورهان" 14 سنة.





وكانت النيابة قد انتقلت وأجريت معاينة وطلبت تشكيل لجنة لفحص العقار وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بمدينة فاقوس، وتم إخطار الحماية المدنية والإسعاف للبحث عن مصابين، وأسفر الانهيار عن مصرع حالتين وإصابة " حامد محمد على" و"على محمد عبد المنعم" أحدهما كان مصاب بكدمة والثاني بهبوط في الدورة الدموية، وتم نقلهما لمستشفى فاقوس العام.





كان قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فتح وتجهيز مراكز الشباب وتوفير 15 خيمة بالساحة الشعبية بمركز فاقوس مجهزة بالمواد الغذائية والمعيشية من بطاطين وأغطية لاستقبال المواطنين الذين تم إخلائهم من العقارات المجاورة للعقار المتهدم بشارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدى بمنطقه نجيزة بمركز فاقوس.



