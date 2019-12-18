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أيمن شبانة: منتديات الشباب رسالة للعالم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
رقية جمال
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قال الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فكرة إقامة الحوار مع الآخر في غاية الأهمية، فالدول تحكم الآن من خلال الحوار المتبادل والتفاعل البناء ما بين القيادة السياسية والجماهير، بحيث يستفيد كل طرف من الآخر، وهذه فكرة محمودة بدأت في مصر ثم تطبيقها بالتفاعل مع الشباب الإفريقي ثم شباب العالم أجمع.

وأوضح "شبانة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "قناة مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن منتديات الشباب رسالة للداخل والخارج أن الدول تصنع من خلال تفاعل الأجيال وخاصة الشباب، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على ضرورة أن يتم تمكين الشباب وأن يكون لهم دور فاعل في عملية التنمية وإحلال السلام.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تولي الشباب مناصب المحافظين ونواب المحافظين هي رسالة يجب أن تقتدي بها دول العالم.

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