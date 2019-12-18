الداخلية تنظم زيارات لطلبة المدارس للتعريف بدور رجال الشرطة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعى فى شتى المجالات وتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس، لغرس السلوكيات الإيجابية لديهم سواء رفع الوعى المرورى والأمنى أو التعرف على كيفية تجنب أخطار الحرائق وأساليب التعامل معها.





وذلك من خلال تنظيم زيارات للمدارس أو استضافة طلبة المدارس بالمواقع الشرطية، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بتنظيم عدة زيارات لطلبة المدارس لمختلف المواقع الشرطية وإعداد زيارات لرجال الشرطة للتعريف بدورهم فى حفظ الأمن.



