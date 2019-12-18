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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT برشلونة YouTube مجانا بدون تقطيع

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:51 ص
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بوابة الفجر
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سيكون عشاق كرة القدم اليوم علي موعد مع المباراة الجماهيرية الكبري المباراة صاحبة الأرقام القياسية من حيث المشاهدة والنقل التلفزيوني مباراة تجمع أكبر فرق العالم والليجا برشلونة وريال مدريد في مباراة يغيب عنها نجمي الكلاسيكو في السنوات الماضية كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي , مباراة خارج التوقعات ينتظرها عشاق المستديرة اليوم .
توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الأسباني


15:15 بتوقيت جرينتش
17:15 بتوقيت القاهرة
18:15 بتوقيت مكة المكرمة

لمعرفة توقيت جدول مباريات اليوم كامل و المشاهدة المباشرة (اضغط هنا)

القنوات الناقلة اليوم لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 

تنقل مباراة اليوم على قناة بي ان سبورت HD3 و يرجى العلم ان القناة لا تعمل ٢٤ ساعة و لكنها تعمل مباشرة قبل المباراة بربع ساعة على الاقل.

تمكن فريق برشلونة من وصول الدور نصف النهائي، بنتيجة كبيرة للغاية على حساب فريق إشبيلية خلال الدور ربع النهائي، حيث تمكن حقق الفوز بستة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء الإياب بعد الخسارة في لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل قبل أسبوع من اللقاء السابق. أما فريق ريال مدريد، فقد كان تأهله أكثر سهولة بشكل كبير للغاية عن منافسه ومضيفه برشلونة، حيث تمكن خلال لقاء الذهاب على ملعب من تحقيق الفوز بأربعة أهداف لهدفين، بعد التأخر بهدف مبكر في بداية اللقاء، في حين كرر الفوز في لقاء الإياب خارج ملعبه بثلاثة أهداف لهدف وحيد لفريق جيرونا. وقد التقى كلا الفريقين خلال ست مباريات سابقة خلال بطولة كأس ملك إسبانيا، نهائي 2011 وحق ريال مدريد اللقب، مباراتي ربع نهائي 2012 وتأهل برشلونة، مباراتي نصف نهائي نسخة 2013 وتأهل ريال مدريد، نهاية باللقاء النهائي لنسخة 2014 وحقق ريال مدريد اللقب مجدداً. ويسعى فريق برشلونة للتأهل الثاني على حساب ريال مدريد خلال بطولة الكأس، والسعي نحو النهائي ثم اللقب بعد الإطاحة بأهم المنافسين، والذي سيتحقق بالخروج من ملعب كامب نو بأفضل نتيجة ممكن قبل مواجهة الإياب، على ملعب المنافس، الذي لا يرى بديلاً عن الفوز هذا الموسم في ظل ابتعاده عن قمة الليجا.
توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في كأس ملك أسبانيا


20:00 بتوقيت جرينتش
22:00 بتوقيت القاهرة
23:00 بتوقيت مكة المكرمة

ننتظر معكم وكل عشاق الكلاسيكو مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الاربعاء 18-12-2019 في الدوري الاسباني على ملعب الكامب نو في برشلونة الساعة العاشرة بتوقيت السعودية والتاسعة مساءا بتوقيت مصر وفلسطين وسيتم نقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 3 “beIN Sports HD3” ،بتعليق عصام الشوالي .

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم
برشلونة Vs ريال مدريد.
البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 10).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .
الملعب : كامب نو .
المعلق : عصام الشوالي .

موعد مباراة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد اليوم الاربعاء 18-12-2019

العاشرة مساءً بتوقيت السعودية .
التاسعة مساءً بتوقيت مصر .
التاسعة مساءً بتوقيت فلسطين .
التاسعة مساءً بتوقيت الأردن.
التاسعة مساءً بتوقيت سوريا .
التاسعة مساءً بتوقيت لبنان .
العاشرة مساءً بتوقيت العراق .
التاسعة مساءً بتوقيت السودان .
العاشرة مساءً بتوقيت اليمن .
 التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا .
 الثامنة مساءً بتوقيت تونس .
 الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر .
 الثامنة مساءً بتوقيت المغرب .
 الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.
 العاشرة مساءً بتوقيت البحرين.
 الحادية عشر مساءً بتوقيت سلطنة عُمان.
 العاشرة مساءً بتوقيت الكويت .
 العاشرة مساءً بتوقيت قطر.
 السابعة مساءً بتوقيت موريتانيا.
 العاشرة مساءً بتوقيت جزر القمر .
 السابعة مساءً بتوقيت غرينتش GMT .
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