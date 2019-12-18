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كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «barca» هدف ميسي رابط برشلونة HD

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:50 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر     
لاعبو برشلونة أحرزوا خلال مباريات الكلاسيكو التي أقيمت بملعب "كامب نو" 205 أهداف مقابل 136 أخرى للريال، وهذا يدل على القوة الهجومية التي يتمتع بها البارسا.

ويتساوي هدافي الفريقين بعدد الأهداف، فالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، والفرنسي كريم بنزيما، هداف ريال مدريد، سجل كل منهما 12 هدفا حتى الآن، في صدارة ترتيب الهدافين.

 




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 ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق عصام الشوالي مباشرة من أرض ملعب البرنابيو , حيث يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو أقوى مباريات الليجا بصفة خاصة والأسبوع على مستوى العالم بصفة عامة , في قمة مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، يستضيف فريق ريال مدريد على ملعبه سنتياجو برنابيو، نظيره برشلونة ضمن مواجهات الجولة التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، والتي استمرت لمدة خمس أيام متتالية، قبل أن يختتمها اليوم سيلتا فيجو أمام ديبورتيفو لاكورونا , فريق برشلونة يدخل مباراة اليوم في المركز الأول، متربعاً على قمة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد اثنتين وأربعين نقطة، متقدماً بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، حيث حقق البلوجرانا الفوز خلال ثلاث عشرة مواجهة في الوقت الذي تعادل في ثلاث فقط.


مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد Barcelona vs Real Madrid في الدوري الأسباني ( الليجا ) موسم 2018-2019 مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق عصام الشوالي , حيث يستضيف ملعب الكامب نو معقل برشلونة في مدينة برشلونة الإسبانية بأقليم كتالونيا مباراة الكلاسيكو أقوي وأهم مباريات الموسم في الليجا المباراة التي ينتظرها عشاق كرة القدم وذلك عندما يحل المرينجي ريال مدريد ضيفا علي بطل الليجا وصاحب الأرض والجمهور فريق برشلونة في قمة الجولة والليجا كلاسيكو الأرض بين المرينجي والبلوغرانا , حيث سيقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة وذلك ضمن لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الأسباني 2018-2019 , مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد تقودها صافرة الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز , ففي قمة مواجهات الجولة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني قمة مواجهات البطولة بصفة عامة على مدار موسمها، يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مدريد، في اللقاء الذي يقام على معقل البرسا .


 برشلونة ريال مدريد بث مباشر علي قناة بي أن سبورت HD3 تعليق حفيظ دراجي مباشرة , حيث يستضيف معقل البرسا في كتالونيا الكامب نو أقوى مباريات الليجا بصفة خاصة والأسبوع على مستوى العالم بصفة عامة , في قمة مواجهات الجولة العاشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني عندما يستضيف فريق برشلونة علي ملعبه ، نظيره فريق برشلونة ضمن مواجهات الجولة التي انطلقت يوم الجمعة , فريق برشلونة يدخل مباراة اليوم وهو بطل الليجا الموسم الماضي والمتواجد هذا الموسم في المركز الأول، متربعاً على قمة ترتيب جدول الدوري الإسباني  ، متقدماً بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني الذي حقق فوز بالأمس وصعد مؤقتا لصدارة الليجا .
مشاهدة مباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

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