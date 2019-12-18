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تراجع أسعار النفط يتراجع بعد إعلان بيانات المخزون الأمريكي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:31 ص
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن مخزونات الخام بالولايات المتحدة التى أظهرت  نموا مفاجئا.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بنحو 0.5 بالمئة ليسجل 65.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش. 

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.71 بالمئة ليسجل 60.51 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع المخزون 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر  إلى 452 مليون مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 1.3 مليون برميل.
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الكلمات المفتاحية

خام نايمكس خام البرنت العقود الأجلة اسعار النفط

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