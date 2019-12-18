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معلومات وحقائق عن "لغة الضاد" بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:47 ص
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اليوم العالمي للغة العربية
اليوم العالمي للغة العربية
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اليوم العالمي للغة العربية، يحتفل العالم العربي بهذا اليوم في 18 ديسمبر من كل عام، لكونة اليوم الذي صدر فيه، القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 في يوم 18 ديسمبر 1973، بإدخال اللغة العربية، لغة رسمية سادسة في المنظمة.

تعتبر اللغة العربية من اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، يتحدث بها أكثر من 290 مليون شخص حول العالم وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وتم اختيار شعار "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي" لاحتفالية اليوم العالمي للغة العربية لعام 2019، التي ستقام في مقر منظمة اليونسكو في باريس اليوم الأربعاء

وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية نستعرض معكم بعض الحقائق عن اللغة العربية فيما يلي:

1- اللغة العربية من أقدم اللغات السامية وإحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم.

2- يتحدث بها أكثر من 422 مليون نسمة وفقًا لموسوعة إنكارتا.

3- سميت اللغة العربية بـ"لغة الضاد" لأنها اللغة الوحيدة التي تحوي على حرف الضاد ضمن حروفها.

4- تحتل اللغة العربية المركز الرابع من أكثر اللغات استخداما في الإنترنت.

5- تتكون اللغة العربية من 28 حرفاً أساسيا.

6- 12 مليون كلمة هو عدد مفردات اللغة العربية دون تكرار.

7- كانت تكتب اللغة العربية في البداية دون تنقيط أو تشكيل، وقد طور نظام التشكيل في القرن السابع الميلادي، وتم اعتماد نظام التنقيط في القرن الثامن.

8- اللغة المالطيّة مشتقه من اللغة العربية.

9- 1700 سنة هو عُمر اللغة العربية على أقل تقدير.

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لغة الضاد اليونسكو اليوم العالمي للغة العربية اللغة العربية العالم العربي الجمعية العامة للأمم المتحدة

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