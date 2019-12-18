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«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:43 ص
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مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر اليوم 18-12-2019 في كأس العالم للأندية
مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر , ليفربول ومونتيري بث مباشر , كاس العالم للاندية مباراة صلاح اليوم دور نصف النهائي , سنكون علي موعد مع مباراة ليفربول الاولي في تلك النسخة من كاس العالم للاندية التي ستجمعه امام مونتيري المكسيكي في لقاء نصف النهائي من تلك البطولة الهامة التي تقام في قطر.

ليفربول خلال مشاركته الاولي في تلك النسخة من البطولة قد خسر النهائي لحساب سان باولو البرازيلي في اليابان في عام 2005 وسيسعي للتتويج بذلك اللقب الذي تفتقده خزائن الفريق الانجليزي والذي يعد المرشح الاول للتتويج بذلك اللقب لما يقدمه الفريق من اداء هذا الموسم.

بطاقة مبارة اليوم
مونتيري Vs ليفربول.
البطولة : كأس العالم للأندية (نصف نهائي).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 + الكأس HD3 + الكأس HD6 .
الملعب : استاد خليفة الدولي .
المعلقين : يوسف سيف (beIN) + أحمد الطيب (الكأس 3) + خالد الحدي (الكأس 6) .

موعد مبارة اليوم
الاربعاء 18 ديسمبر 2019
8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:30 مساءاً بتوقيت مصر .
7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:30 مساءاً بتوقيت العراق .
7:30 مساءاً بتوقيت السودان .
8:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:30 مساءاً بتوقيت تونس .
6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:30 مساءاً بتوقيت قطر.
5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

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