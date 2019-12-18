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"المغربى" يستقبل فريق الاعتماد الأكاديمي خلال زيارته لهندسة بنها (صور)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:38 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
محمد نبيل
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استقبل الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، فريقا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من المراجعين المتخصصين في القطاع الهندسي برئاسة الدكتور جمال هاشم الأستاذ بجامعة عين شمس والدكتور هشام فتحي عميد كلية هندسة المنيا الأسبق والدكتور قاسم الألفي أستاذ بكلية هندسة المنصورة والدكتور منتصر دويدار أستاذ بكلية هندسة كفر الشيخ.

وبحضور الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها والدكتور سعد محمود سعد مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة وذلك في إطار إجراءات اعتماد كلية الهندسة ببنها من الهيئة القومية للاعتماد والجودة

وقال المغربي أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية الهندسة ببنها للاستعداد لتقدمها للاعتماد، وتم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.

وأضاف أن زيارة الفريق لكلية الهندسة سوف تستمر ثلاثة أيام يتم خلالها زيارة قاعات التدريس والمعامل والمكتبة للتأكد من أنها مطابقة للمعايير المطلوبة بالإضافة إلي الاطلاع على الوثائق للتأكد من جودتها وأيضا التأكد من تنفيذ الكلية للخطة الإستراتيجية ومدى تحقيق رسالتها وغايتها وأهدافها.

وأشار المغربي إلى أن فريق المراجعين سوف يقابل قيادات الجامعة والكلية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين والإداريين وأرباب العمل، مؤكدا أن كلية الهندسة ببنها تسعي للحصول علي الاعتماد الأكاديمي لتصبح الكلية الثامنة علي مستوي جامعة بنها الحاصلة علي الاعتماد. 

"المغربى" يستقبل فريق الاعتماد الأكاديمي خلال زيارته لهندسة بنها (صور)
"المغربى" يستقبل فريق الاعتماد الأكاديمي خلال زيارته لهندسة بنها (صور)
"المغربى" يستقبل فريق الاعتماد الأكاديمي خلال زيارته لهندسة بنها (صور)
"المغربى" يستقبل فريق الاعتماد الأكاديمي خلال زيارته لهندسة بنها (صور)
"المغربى" يستقبل فريق الاعتماد الأكاديمي خلال زيارته لهندسة بنها (صور)
"المغربى" يستقبل فريق الاعتماد الأكاديمي خلال زيارته لهندسة بنها (صور)
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