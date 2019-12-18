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مصرع 12 شخصا في حادث مروع بالمنطقة الخضراء بالمنوفية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:37 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد الباهي
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استيقظت محافظة المنوفية على حادث مروع أمام مصنع تويوتا في المنطقة الخضراء بمركز السادات، عقب تصادم سيارة لنقل عمال أحد المصانع بسيارة أخرى، مما أسفر عن وفاة 12 وإصابة آخرين.

وحصلت "الفجر" على أسماء بعض الضحايا والمصابين الذين نقلوا إلى مستشفى السادات العام وجاءت أسماءهم على النحو التالي: محمود زينهم عبد الموجود الوكيل - 27 سنة، محمود بدر عبد الموجود الوكيل 24، بدر عبده خميس الوكيل 50 سنة، أحمد عياد إسماعيل 24 سنة، وجميعهم من مركز بدر.

كما نقلت جثامين كلًا من محمد عبد الظاهر أحمد - 26 سنة من قرية طملاي بمنوف، أحمد محمد عبد العليم 17 سنة، من قرية طملاي مركز منوف.

وكشفت مصادر بمديرية الصحة بشبين الكوم أن المصاب يُدعى علي عبد العزيز علي - 33 سنة من قرية طملاي بمنوف، وإصاباته هي "جرح قطعي بالرأس 10 سم، جرح قطعي بالجبهة 8 سم، كسر بالذراع الأيمن، تمزق بالأربطة في الذراع الأيسر، كسر بالجمجمة، ومن المقرر تحويله لأحد المستشفيات القريبة للتعامل مع حالته الخطرة، هذا وأكدت المصادر نقل باقي المتوفيين إلى مستشفى حميات منوف.

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