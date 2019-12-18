"الأرصاد" تناشد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية طوال اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية على أغلب مدن وأنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، وسوف يستمر هذا الاستقرار على مدرار اليومين المقبلين.





وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "قناة مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن الطقس مائل للدف خلال ساعات النهار على محافظات شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد على قنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد وحلايب وشلاتين، بارد ليلًا على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.





وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية طوال اليوم وعدم ارتداء ملابس صيفية عند ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن الشبورة المائية هي الظاهرة الأكثر تأثير خلال الفترة الحالية، مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق القريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية ومداخل ومخارج القاهرة، وحتى محافظات شمال الصعيد، والتي تتلاشي بمجرد سطوع الشمس.



