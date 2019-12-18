Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الأرصاد" تناشد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية طوال اليوم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:34 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية على أغلب مدن وأنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، وسوف يستمر هذا الاستقرار على مدرار اليومين المقبلين.

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "قناة مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن الطقس مائل للدف خلال ساعات النهار على محافظات شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد على قنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد وحلايب وشلاتين، بارد ليلًا على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية طوال اليوم وعدم ارتداء ملابس صيفية عند ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن الشبورة المائية هي الظاهرة الأكثر تأثير خلال الفترة الحالية، مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق القريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية ومداخل ومخارج القاهرة، وحتى محافظات شمال الصعيد، والتي تتلاشي بمجرد سطوع الشمس.

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ يوم

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رسالة من مصر إلى مجلس الأمن

منذ ساعة و 17 دقيقة

ضربة قوية للنادي الأهلي والسبب رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

ماركا تكشف التغييرات المتوقعة في تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة بالكلاسيكو

منذ ساعة و نصف

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 14 ساعة

نجم العين الإماراتي معروض على الأهلي في يناير المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 20 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:50 ص

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

05:32 ص

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

09:26 م

ضربة قوية للنادي الأهلي والسبب رمضان صبحي

09:16 ص

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status