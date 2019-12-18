طالب يحاول قتل "تفاحة" بسبب زجاجة عصير بالخصوص

شرع طالب بمدينة الخصوص في قتل أحد الأشخاص والشهير بـ"تفاحة" باستخدام سكين في مشاجرة نشبت بينهما بسبب زجاجة عصير منتهية الصلاحية اشتراها المجني عليه من محل والد المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وجرى نقل المصاب للمستشفي وتولت النيابة التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المتهم.





تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير امن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من مستشفى المطرية بوصول "جمال ا م" وشهرته "جمال تفاحة" 20 سنة بدون عمل مصاب بجرح طعني بالبطن والصدر واشتباه نزيف داخلي ولا يمكن استجوابه وتم حجزه لتلقى العلاج اللازم.





وأخطر اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية وانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب والمدعو "عبد الله م م" 17 سنة طالب بالصف الثاني الثانوي ويعمل بمحل بقالة ملك والده وذلك بسبب رفض الأخير "المتهم" إرجاع زجاجة عصير قام بشرائها المصاب"المجني عليه" لاكتشافه أنها منتهية الصلاحية تطورت لمشاجرة بينهما تعدي خلالها المتهم علي المصاب بالضرب بسلاح أبيض " سكين " محدثا إصابته وفر هاربًا.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21132 جنح قسم الخصوص لسنة 2019 .