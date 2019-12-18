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«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA salah

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:27 ص
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  بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري في بطولة كاس العالم للاندية
يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره مونتيري المكسيكي في مباراة مثيرة تجمع بينهم مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والصف بتوقيت القاهرة، على ملعب "إستاد خليفة الدولي" في (الدوحة – قطر)، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019/2020.

  بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري في بطولة كاس العالم للاندية
أكد يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأحمر عن مدي أهمية المباراة بالنسبه له وأنه لم يقطع الاف الاميال الي العاصمة القطرية الدوحة الا من أجل حصد اللقب.

وصرح الألماني في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة " أنه وفريقه علي أتم استعداد لخوض المباراة أمام المكسيكي وهدفهم هو الفوز و الوصل للدور النهائي للبطولة، قائلاً اعتدنا علي كيفية  مع المواقف الصعبة و تخطي العقبات، وسيكون الامر رائعاً في حصد اللقب الأول من البطولة الأهم علي مستوي العالم.

 
 بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري في بطولة كاس العالم للاندية
وشدد اللعب جيميس ميلنر لاعب فريق ليفربول عن أهمية مباراة الأحمر أمام مونتيري التي ستقام اليوم في نص نهائي بطولة كأس العالم للأندية، و اضاف أنها خطوة مهمة لهم في سبيل التأهل و الوصول الي الدور النهائي في البطولة، وأن الهدف الأهم الذي حضر فريقه الي قطر من أجله هو حصد اللقب وأختتم حديثه نحن متعطشون للغاية في حصد المزيد من الألقاب بعدما حصدنا دوري أبطال أوروبا.


  بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري في بطولة كاس العالم للاندية
وصرح أنطونيو محمد المدير الفني للفريق المكسيكي أنه لا يخشى فريق ليفربول بالرغم من أنه الفريق الأفضل في العالم حالياً.
 
وأشار الأرجنتيني في مؤتمر صحفي إلى أن هدف فريقه هو السعي للحد من قوة الفريق الأحمر و أستغلال الفترات التي يكون المكسيكي متفوقا عليه أثناء المباراة.
 
 بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري في بطولة كاس العالم للاندية
وأضاف أنطونيو محمد أن المباراة ستكون صعبة أمام الفريق الأفضل في العالم من وجهة نظره ولاكن طموحه هو تقديم أداء قوي أمام نظيره، و الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية ومرضيه لجماهير الفريق المكسيكي.

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