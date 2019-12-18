«يلاشووت real madrid» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NO

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الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:27 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ريال مدريد يمتلك سجلاً متواضعاً في ملعب "كامب نو"، بعدما خسر أمام برشلونة في 57 مباراة من أصل 108 لقاء جمع بين الفريقين بمختلف المسابقات على هذا الملعب، فيما فاز في 28 مباراة، وتعادلا في 23 لقاء أخر.



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لاعبو برشلونة أحرزوا خلال مباريات الكلاسيكو التي أقيمت بملعب "كامب نو" 205 أهداف مقابل 136 أخرى للريال، وهذا يدل على القوة الهجومية التي يتمتع بها البارسا.

ويتساوي هدافي الفريقين بعدد الأهداف، فالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، والفرنسي كريم بنزيما، هداف ريال مدريد، سجل كل منهما 12 هدفا حتى الآن، في صدارة ترتيب الهدافين.

 




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