«يلاشووت real madrid» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NO













ريال مدريد يمتلك سجلاً متواضعاً في ملعب "كامب نو"، بعدما خسر أمام برشلونة في 57 مباراة من أصل 108 لقاء جمع بين الفريقين بمختلف المسابقات على هذا الملعب، فيما فاز في 28 مباراة، وتعادلا في 23 لقاء أخر.













«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر

لاعبو برشلونة أحرزوا خلال مباريات الكلاسيكو التي أقيمت بملعب "كامب نو" 205 أهداف مقابل 136 أخرى للريال، وهذا يدل على القوة الهجومية التي يتمتع بها البارسا.





ويتساوي هدافي الفريقين بعدد الأهداف، فالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، والفرنسي كريم بنزيما، هداف ريال مدريد، سجل كل منهما 12 هدفا حتى الآن، في صدارة ترتيب الهدافين.





















برشلونة ضد الريال

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد

برشلونة ضد الريال بث مباشر

مباراة برشلونة ضد الريال

كلاسيكو الأرض

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة

الدوري الاسباني

الليجا

بث مباشر

الريال ضد برشلونة

كورة أون لاين

لقاء برشلونة والريال

برشلونه وريال مدريد بث مباشر

مباراة برشلونة ضد الريال بدون تقطيع

يلا شوت

كلاسيكو العالم

زيدان

فالفيردي

ميسي

ريال مدريد ضد برشلونة

البارسا

الملكي