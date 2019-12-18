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شيف بالغردقة يودع محافظ البحر الأحمر السابق بطريقته الخاصة (صور)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:27 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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تعبيرا لمشاعره تجاه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق وتقديرا لمجهوداته في القطاع السياحي طوال عمله محافظا للبحر الأحمر، ودع أحد شيفات القرى السياحية محافظ البحر الأحمر السابق بطريقته الخاصة. 

وأقدم الشيف خالد، عضو جمعية الطهاة المصريين، وحصل على الميدالية الذهبية في إحدى مسابقات النحت على الفاكهة والتي أقيمت مؤخرًا بالقاهرة، على رسم وجه محافظ البحر الأحمر السابق على بيتزا تعبيرا منه لحبه وتقديره الكبير له من خلال حرصه ودعمه طيلة عمله محافظا للبحر الأحمر للقطاع السياحي، مشيرًا إلى أنه يهدي هذا العمل للإنسان قبل أن يكون محافظا اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق.

حيث يشتهر الشيف خالد بفن الرسم على الفاكهة والبيتزا بالغردقة للعديد من الشخصيات الرياضية العالمية والفنية خلال تواجدهم بمدينة الغردقة.

وكان قد أقام مساء الثلاثاء، صحفيو البحر الأحمر حفل تكريم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق وذلك بحضور اللواء علي رضا الرئيس الفخرى لجمعية مستثمري البحر الأحمر والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد لمحافظ البحر الأحمر نيابة عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بأحد فنادق الغردقة بحضور صحفيين البحر الأحمر ومراسلي الصحف والقنوات والمواقع الإليكترونية. 

استعرض الصحفيين والإعلاميين فى كلماتهم الجانب الإنساني والاجتماعي لمحافظ البحر الأحمر السابق بجانب المشروعات والانجازات التي شهدتها محافظة البحر الأحمر شمالا وجنوبا. 

ومن جانبه أشاد اللواء أحمد عبد الله المحافظ السابق بالدور الوطني الكبير للصحفيين والإعلاميين بالبحر الأحمر فى إظهار ماكان يتم من إنجازات ومشروعات على ارض المحافظة. 

شيف بالغردقة يودع محافظ البحر الأحمر السابق بطريقته الخاصة (صور)
شيف بالغردقة يودع محافظ البحر الأحمر السابق بطريقته الخاصة (صور)
شيف بالغردقة يودع محافظ البحر الأحمر السابق بطريقته الخاصة (صور)
شيف بالغردقة يودع محافظ البحر الأحمر السابق بطريقته الخاصة (صور)
شيف بالغردقة يودع محافظ البحر الأحمر السابق بطريقته الخاصة (صور)
شيف بالغردقة يودع محافظ البحر الأحمر السابق بطريقته الخاصة (صور)
شيف بالغردقة يودع محافظ البحر الأحمر السابق بطريقته الخاصة (صور)
شيف بالغردقة يودع محافظ البحر الأحمر السابق بطريقته الخاصة (صور)
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