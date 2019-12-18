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كول كورة مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة (هدف ميسي)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:25 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كان برشلونة تعادل مع ريال مدريد بنتيجة 1 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب “كامب نو” في السادس من فبراير الماضي بـ”ذهاب” الدور نصف النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث بادر لوكاس فاسكيز بالتسجيل للريال في الدقيقة السادسة قبل أن يتعادل مالكوم لبرشلونة في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وفي يوم 27 من الشهر ذاته، حقق برشلونة فوزاً عريضاً على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة الاياب التي جمعتهما بملعب “سانتياجو برنابيو”، وجاءت أهداف الفريق الكتالوني عن طريق لويس سواريز “هدفين” وفاران “خطأ في مرماه”.

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وفاز برشلونة على ريال مدريد من جديد في المباراة التي جمعتهما في الثاني من مارس الماضي بملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الاسباني “الليجا”، عندما تفوق البارسا بهدف دون مقابل سجله الكرواتي ايفان راكيتيش.

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 على الجانب الآخر ، يسعى ريال مدريد للخروج من ملعب “كامب نو” بنتيجة ايجابية على الرغم من الغيابات العديدة التي يعاني منها بسبب لعنة الاصابات مثل النجم البلجيكي إيدين هازارد.



ريال مدريد يمتلك سجلاً متواضعاً في ملعب “كامب نو”، بعدما خسر أمام برشلونة في 57 مباراة من أصل 108 لقاء جمع بين الفريقين بمختلف المسابقات على هذا الملعب، فيما فاز في 28 مباراة، وتعادلا في 23 لقاء أخر.



برشلونة ضد الريال .. ميسي يتساوي مع كريما بنزيما
 
لاعبو برشلونة أحرزوا خلال مباريات الكلاسيكو التي أقيمت بملعب “كامب نو” 205 أهداف مقابل 136 أخرى للريال، وهذا يدل على القوة الهجومية التي يتمتع بها البارسا.

ويتساوي هدافي الفريقين بعدد الأهداف، فالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، والفرنسي كريم بنزيما، هداف ريال مدريد، سجل كل منهما 12 هدفا حتى الآن، في صدارة ترتيب الهدافين.
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