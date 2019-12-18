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مشاهير بوليوود ينعون الممثل الراحل شريرام لاجو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:26 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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نعى مشاهير بوليوود، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على وفاة الممثل السينمائي المخضرم والدكتور شريرام لاجو، الذي توفي مساء الثلاثاء، لقد عمل في العديد من الأفلام الهندية كجزء من كونه أيقونة شعبية للمرحلة الماراثية والسينما.

نعى الفنان الهندي ريشي كابور، الممثل المخضرم شريرام لاجو على حسابه الخاص عبر موقع تويتر، وقال: تذكر أحد أكثر الممثلين عفوية وطبيعية، الدكتور شريرام لاجو ساهاب يغادرنا، هل عادت عدة أفلام إلى الوراء، لسوء الحظ لم يسبق له العمل معه في الـ 2530 سنة الماضية، أحبك يا دكتور ساهاب".

كما نعى أيضًا الممثل المخضرم باريش راوال، على حسابه الخاص عبر موقع تويتر، وقال: "لم يعد الممثل المسرحي العظيم الدكتور شريرام لاجو، في عالمنا أكثر من ذلك".

كما عبر المخرج مادهور بهانداركار، عن حزنه على وفاة لاجو، وقال: "حزين لسماع وفاة الممثل المخضرم الدكتور شريرام لاجو، لقد كان ممثلًا اشتراكيًا كبيرًا ومتعدد الاستخدامات، وستظل مساهماته دائمًا في الذاكرة بسبب أدواره التي لا تنسى في المسرح والأفلام".

كما عبرت أورميلا ماتوندكار عن ذكرياتها عن الممثل الكبير، بتغريدة باللغة الماراثية، وقالت: "أنت صوّرتني كممثلة، رأيت الموهبة في فتاة من عائلة من الطبقة الوسطى وعرضتني على الشاشة الفضية، لن أكون قادرة على سداد ما قمت به من أجلي أبدًا، سأفتقدك".
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الكلمات المفتاحية

شريرام لاجو تويتر توفى الهند المخضرم

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