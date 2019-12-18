Advertisements
Advertisements
Advertisements

«شووت NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر رابط ماتش يلا شوت PLUS رابط ماتش برشلونة YOUTUBE

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:24 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
 “مدريدي لايف” KORA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش برشلونة ضد الريال اليوم بدون تقطيع H   
ويتربع برشلونة على عرش تدريب جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة، متفوقاً بفارق الاهداف على ريال مدريد صاحب الوصافة، وتعتبر هذه المرة الأولى، منذ موسم 2009-2010، التي يخوض فيها عملاقي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة مباراة الكلاسيكو وهما متساويان تماما بعدد النقاط.

ويتفوق برشلونة بفارق الأهداف، حيث سجل 43 هدفا بينما استقبل 20 هدفا، بينما سجل الريال 33 هدفا واستقبل 12 هدفا، مما يعني أن فارق الأهداف يصب لصالح برشلونة، بفارق هدفين.



 

 “مدريدي لايف” KORA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش برشلونة ضد الريال اليوم بدون تقطيع H   
ويأمل البارسا مواصلة التفوق في مباريات الكلاسيكو التي أقيمت العام الحالي، حيث تعد مباراة اليوم هي الرابعة التي تجمع بين ناديا برشلونة وريال مدريد خلال عام 2019 بمختلف البطولات.

كان برشلونة تعادل مع ريال مدريد بنتيجة 1 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب “كامب نو” في السادس من فبراير الماضي بـ”ذهاب” الدور نصف النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث بادر لوكاس فاسكيز بالتسجيل للريال في الدقيقة السادسة قبل أن يتعادل مالكوم لبرشلونة في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وفي يوم 27 من الشهر ذاته، حقق برشلونة فوزاً عريضاً على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة الاياب التي جمعتهما بملعب “سانتياجو برنابيو”، وجاءت أهداف الفريق الكتالوني عن طريق لويس سواريز “هدفين” وفاران “خطأ في مرماه”.

 “مدريدي لايف” KORA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش برشلونة ضد الريال اليوم بدون تقطيع H   
وفاز برشلونة على ريال مدريد من جديد في المباراة التي جمعتهما في الثاني من مارس الماضي بملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الاسباني “الليجا”، عندما تفوق البارسا بهدف دون مقابل سجله الكرواتي ايفان راكيتيش.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت بث مباشر ليفربول نتيجة مباراة ليفربول اليوم نتيجة مباراة ليفربول الان مباشرة مشاهدة مباراة محمد صلاح مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول مونديال الاندية مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول الان مباراه ليفربول مباشر لبط كورة لايف ليفربول كورة ستار ماتش ليفربول قنوات مفتوحة ليفربول تابع ليفربول تابع لايف مباراة ليفربول بث الاسطورة بث مباشر ليفربول اليوم الاسطورة SALA

أخبار تهمك

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

ماركا تكشف التغييرات المتوقعة في تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة بالكلاسيكو

منذ ساعة و نصف

نجم العين الإماراتي معروض على الأهلي في يناير المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 20 ساعة

ضربة قوية للنادي الأهلي والسبب رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 18 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ يوم

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

أزمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:50 ص

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

05:32 ص

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

09:26 م

ضربة قوية للنادي الأهلي والسبب رمضان صبحي

09:16 ص

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status