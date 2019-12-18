"مش حوار يعني".. إفيهات لن ينساها جمهور طلعت زكريا

رحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا ولكن ترك خلفه رصيدًا فنيًا ملئ بأفضل الأعمال الكوميدية، التي بروزت اسمه بحروف من ذهب في قلوب محبيه.



وفي ذكرى ميلاده اليوم، يستعرض لكم "الفجر الفني" أبرز هذه الأفيهات التي مازالت متداولة حتى هذه اللحظة عبر منصات التواصل الاجتماعي.



"مش حوار يعني" يحتل السوشيال ميديا فجأة



وبشكل مفاجئ، لاحظنا كثرة تداول مجموعة من الصور الخاصة للفنان الراحل طلعت زكريا ومرفقة بعنوان "مش حوار يعني"، وذلك عبر السوشيال ميديا بمواقعها المختلفة.



وتبين بعد ذلك، أن هذا الإفيه، قد قاله طلعت زكريا في فيلم إوعى وشك الذي أنتج عام 2003، ولم يكترث أحدًا بها إلا بعد سنوات طويلة لتصبح تريند.



تعليق طلعت زكريا على تريند مش حوار يعني



وقال طلعت في تصريح صحفي له، إن الصورة المتداوله له كانت قد التقطت له من إحدى المناسبات التي لايتذكرها لأنها تعود لسنوات طويلة، وأما عن التريند فقد أوضح أنه تفاجأ بانتشاره بهذا الشكل.



ياعم في داهية



وفي فيلم "أبو العربي" كانت للراحل جملة شهيرة وهي "ياعم في داهية" وذلك في مشهد له مع النجم هاني رمزي في القهوة، وتم تداول هذا الإفية مؤخرًا بشكل واسع عبر السوشيال ميديا.



فيلم "هو في إيه"



ومن أكثر الإفيهات المتداولة له هو ماقاله في فيلم "هو في إيه" بمشهد الطائرة، : أي حد هشوفه بيدخن ورحمه أمي الغالية فى تربتها لأنزله".



"مهي ضاعت فعلا"



ولعل هذا الإفيه هو الأكثر تداولًا منذ سنوات، وهو مقتبس من فيلم حرامية في تايلاند خلال أحد المشاهد التي جمعته بالفنان الراحل محمد شرف



"ساميه"



وكان لمشاركته في فيلم حاحا وتفاحة بريقًا خاصًا، ولاسيما الإفيه الخاص بجملته "سامية" خلال الفيلم والذي أصبح ترند متداول بين رواد التواصل الإجتماعي.



فيلم حريم كريم



وتداول الجمهور عبر السوسيال ميديا، إفيه طلعت زكريا في فيلم حريم كريم، في المشهد الذي جمعه بالفنانة علا غانم، وجملته الشهيرة "ريحة الخروف المشوي مجننة أمي".



"فاكر نفسك بتلعب في ليفربول"



وعن إفيه "أنت فاكر نفسك بتلعب في مركز شباب ليفربول.. ده أنت في الحطابة يلا".. كان من أشهر إفيهات الراحل خلال مشاركته بفيلم "أبو علي"، بمشهد جمع الأطعمة والمأكولات من الأطفال.